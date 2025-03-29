Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Mezarlıkları Ziyaret Etti

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan Bayramı arifesinde, ilçedeki kabristanları ziyaret eden hemşehrilerini yalnız bırakmadı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kabir ziyareti yapan Çayırovalı hemşehrilerini yalnız bırakmadı. Ramazan Bayramı arifesi vesilesiyle, mezarlıklarda yakınlarını ziyaret eden ilçe sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çiftçi, hemşehrilerine çiçek hediye etti. Akse, Şekerpınar ve Balçık mezarlıklarında da Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince kabir ziyareti yapan vatandaşlara çiçek hediye edildi.

"Arifenin manevi ikliminde, ilçemizin mezarlıklarını ziyaret ettik" diyen Başkan Çiftçi, "Ölüm, hayatın hakikati; vefa ise bu şehrin en köklü geleneği. Arifenin manevi ikliminde, ilçemizin mezarlıklarını ziyaret ederek, ebediyete irtihal eden hemşehrilerimizin ruhlarını dualarla yad ettik. Her kabir başında hissettiğimiz o derin bağ, bize yeniden hatırlattı, biz aslında büyük bir aileyiz. Geride kalanlarla bir nebze olsun dertleşebilmek, onların acılarını paylaşabilmek bizlere derin huzur verdi. Rabbim dualarımızı kabul, tüm merhumlarımıza ve merhumelerimize rahmet, sevenlerine de sabır ihsan eylesin" dedi. - KOCAELİ