Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Mezarlıkları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Mezarlıkları Ziyaret Etti

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Mezarlıkları Ziyaret Etti

Ramazan Bayramı arifesinde, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kabristanları ziyaret eden hemşehrilerine çiçek hediye etti. Başkan, ziyaretin manevi önemine değinerek hayatın hakikati ve vefa temasını vurguladı.

29.03.2025 16:03  Güncelleme: 16:05
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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan Bayramı arifesinde, ilçedeki kabristanları ziyaret eden hemşehrilerini yalnız bırakmadı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kabir ziyareti yapan Çayırovalı hemşehrilerini yalnız bırakmadı. Ramazan Bayramı arifesi vesilesiyle, mezarlıklarda yakınlarını ziyaret eden ilçe sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çiftçi, hemşehrilerine çiçek hediye etti. Akse, Şekerpınar ve Balçık mezarlıklarında da Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince kabir ziyareti yapan vatandaşlara çiçek hediye edildi.

"Arifenin manevi ikliminde, ilçemizin mezarlıklarını ziyaret ettik" diyen Başkan Çiftçi, "Ölüm, hayatın hakikati; vefa ise bu şehrin en köklü geleneği. Arifenin manevi ikliminde, ilçemizin mezarlıklarını ziyaret ederek, ebediyete irtihal eden hemşehrilerimizin ruhlarını dualarla yad ettik. Her kabir başında hissettiğimiz o derin bağ, bize yeniden hatırlattı, biz aslında büyük bir aileyiz. Geride kalanlarla bir nebze olsun dertleşebilmek, onların acılarını paylaşabilmek bizlere derin huzur verdi. Rabbim dualarımızı kabul, tüm merhumlarımıza ve merhumelerimize rahmet, sevenlerine de sabır ihsan eylesin" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Mezarlıkları Ziyaret Etti - Son Dakika

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