Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı\'ndan Kızılay\'a Kan Bağışı

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Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı sporcuları, Türk Kızılay Çayırova Şubesi'nin gerçekleştirdiği kan bağışı programına katılarak, kan verdi.

Türk Kızılay Çayırova Şubesi'nin Çayırova Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirdiği kan bağışı programına katılım sağlayan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı sporcuları ve teknik heyeti, Kızılay'a kan bağışı gerçekleştirdi. Çayırova Belediyesi Kültür Salonu'ndaki etkinliğe tam kadro katılan basketbolcular, kan bağışında bulundu ve tüm ilçe sakinlerini de Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet etti. - KOCAELİ