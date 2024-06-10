Çayırova Belediyesi Bilgievlerinde El Emeği Eserler Sergilendi - Son Dakika
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Yerel

Çayırova Belediyesi Bilgievlerinde El Emeği Eserler Sergilendi

Çayırova Belediyesi'nin Bilgievlerinde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı el emeği ve göz nuru eserler, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde sergilendi. Açılış programına belediye yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

10.06.2024 16:26
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Çayırova Belediyesi'nin Bilgievlerinde eğitim alan meslek ve sanat edindirme kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ve göz nuru eserler, bugün gerçekleştirilen açılış programıyla görücüye çıktı.

Binlerce el emeği ve göz nuru eser, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde görücüye çıktı. İğne oyası, dikiş, örgü ve örgü bebek, tel kırma, el nakışı ve aşçılık alanlarında el emeği ürünlerin sergilendiği etkinliğin açılışına Çayırova Belediye Başkanvekili Seyhan Dünmez, Çayırova Belediye Başkan Yardımcıları Sadettin Arıkboğa, Ercan Aslan ve Kader Duran, siyasi parti temsilcileri, Bilgievi öğretmenleri kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

"Kadın annedir, şefkattir"

Programda konuşan Başkanvekili Dünmez, "Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi'nin öncülüğünde her zaman kadınlarımızın yanında olduk. Toplumda kadının değerinin ne olduğunu bizler biliyoruz. Kadın annedir, şefkattir, kadın toplumda nesne değil öznedir. Çayırova'da belediye başkanımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Ruhunuzu eserlerinize yansıttığınıza şahitlik edeceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"Sosyalleşmemize de büyük katkı sağladı"

Kurdele kesiminin ardından katılımcılar kursiyerlerin hazırladığı eserleri gezdi. Dikiş kursu öğrencilerinden ve sergide eserleri görücüye çıkan isimlerden biri olan Özlem Çelenk, "Dikiş dikmeye çok meraklıydım ancak hiç bilmiyordum o yüzden de kursa gelmeye başladım. Kursa geldiğimde ilk önce hiç yapabileceğimi düşünmediğim şeyleri diktim. Hocamızın bize çok katkıları oldu. Kızıma, oğluma çok güzel şeyler dikebiliyorum. Birçok arkadaşımız oldu kurs sayesinde ve bu noktada sosyalleşmemize de büyük katkı sağladı. Çayırova Belediyesi'ne bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederim" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çayırova Belediyesi Bilgievlerinde El Emeği Eserler Sergilendi - Son Dakika

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