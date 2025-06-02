Çayırova Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Çayırova Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Çayırova Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, bugün gerçekleştirildi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında, açılış ve yoklamanın ardından bir önceki meclise ait kararların okunmasıyla gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri oy birliği ile komisyona havale edilirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün, Çayırova Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı arasında mali ve teknik destek konularında hibe alınması için iş birliği protokolü imzalamak üzere belediye başkanına yetki verilmesiyle ilgili teklif oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste gündem maddelerinin oylanması sonrasında, toplantıda gündem dışı konuşmalara geçildi. Gündem dışı konuşmaların ardından, bir sonraki meclis toplantısının 1 Temmuz Salı günü saat 14.00'da yapılması oy birliği ile kararlaştırıldı. - KOCAELİ