Çayırova Belediyesi\'nden Öğrencilere Dezenfektan Desteği

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Çayırova Belediyesi, ara tatilin sona ermesiyle birlikte başlayan ikinci dönemin ilk gününde okullarda mevsimsel grip salgınına karşı okullarda dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.

Ara tatil sonrasında okullarına geri dönen öğrencilere, Çayırova Belediyesi tarafından da dezenfektan hediye edildi. Mevsimsel grip salgınından öğrencilerin en az şekilde etkilenmesini isteyen Çayırova Belediyesi, ilçedeki okullarda öğrencilere dezenfektan dağıttı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ikinci dönemin ilk gününde öğrencileri de yalnız bırakmadı. Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir'le birlikte Mustafa Necati Ortaokulu'na giden Başkan Çiftçi, öğrencilere hem derslerinde başarılar dilerken, dezenfektan da dağıttı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, "15 tatil bitti. Havalar çok güzeldi, hepiniz güzel vakit geçirdiniz ve dinlendiniz. İkinci döneme daha güzel ve zinde bir şekilde başlayacaksınız. Sizleri çok seviyoruz, sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Sizlere hayırlı güzel bir ikinci dönem diliyorum" dedi. - KOCAELİ