Çayırova Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteği sağlıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan koliler, belirlenen ailelerin evlerine teslim ediliyor.
Çayırova Belediyesi, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlarını sürdürürken, Ramazan ayında da gıda kolisi desteği sağlıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan koliler, yapılan tespitlerin ardından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Yetkililer, yardımların Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.
Gıda yardımlarından faydalanmak isteyen vatandaşların, Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından belirlenen ailelere gıda kolisi dağıtımı yapılıyor. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › Çayırova Belediyesi'nden Ramazan'da Gıda Kolisi Desteği - Son Dakika
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