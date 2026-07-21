Minik Lina\'nın tedavi yolculuğuna destek

Çayırova Belediyesi, serebral palsi hastası 3 yaşındaki Lina Yalçınkaya'nın tedavi sürecine rehabilitasyon ve ulaşım desteği sağlıyor. Babasının plastik su borularından yaptığı yürüme bandıyla gündeme gelen minik Lina, verilen desteklerle fizik tedavi sürecini düzenli şekilde sürdürüyor.

Çayırova'da yaşayan ve 32 haftalık prematüre olarak dünyaya geldikten sonra 9 aylıkken serebral palsi (beyin felci) tanısı konulan 3 yaşındaki Lina Yalçınkaya'nın sağlığına kavuşma mücadelesine verilen destek sürüyor. Yüksek maliyetli fizik tedavi sürecinin aksamaması için babasının kendi imkanlarıyla plastik su borularından yaptığı yürüme bandıyla Türkiye'nin gündemine gelen minik Lina, Çayırova Belediyesi'nin sağladığı desteklerle tedavisine düzenli olarak devam ediyor. Belediye tarafından sağlanan ulaşım desteğiyle rehabilitasyon merkezine ulaştırılan Lina, Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde de fizik tedavi alarak hastalığını yenebilmek için azimle mücadelesini sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda ailesini makamında ağırlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin destek sözü verdiği minik Lina'nın tedavi süreci, belediyenin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin katkısıyla kesintisiz şekilde devam ediyor.

"Biz bir aileyiz"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Lina Yalçınkaya'nın annesi Nuray Yalçınkaya, "Kızıma 9 aylıkken serebral palsi teşhisi konuldu. Başkanımız Bünyamin Bey sağ olsun tedavi konusunda bizlere destek oldu. Çayırova Belediyemizin Sosyal Hizmetleri vesilesiyle 3 aydan bu yana haftanın 5 günü fizik tedaviye gidiyoruz. Haftanın bir günü de Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde 2 saat boyunca fizik tedavi alıyor. Kızım, Fatma Çelik Engelliler Merkezi'ndeki hocalarını çok sevdi" dedi.

Başkan Çiftçi ise yaptığı açıklamada, "Biz bir aileyiz. En büyük mutluluğumuz bir çocuğun yüzünde tebessüm, bir annenin yüreğinde huzur olabilmektir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ