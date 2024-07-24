Çayırova Belediyesi Sevgi Evleri'ne Yeni Araç - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi Sevgi Evleri'ne Yeni Araç

Çayırova Belediyesi Sevgi Evleri\'ne Yeni Araç

Çayırova Belediyesi, Sevgi Evleri'ne ait olan eskiyen aracı yenileyerek teslim etti.

24.07.2024 09:57  Güncelleme: 09:59
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Çayırova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırova Sevgi Evleri'ne ait olan ve eskiyen aracını yeniledi.

Çayırova Belediyesi, ilçede bulunan Çayırova Sevgi Evleri'nin eskiyen aracını baştan sona yeniledi. Yaklaşık bir buçuk ay önce yenilenmek ve tekrar kullanılabilir hale getirmek üzere Sevgi Evleri'nden teslim alınan transit model araç, ilk olarak temizliği yapıldıktan sonra, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Çayırova Belediyesi Garajı'ndaki kaynak atölyesine alındı. Burada aracın çürüyen yerleri kaynakla yenilendi ve araç boyama işlemleri için boyahaneye gönderildi. Boyahanede astar ve dış cephe boyaları titizlikle yapılan aracın, paslanan jantları da yenilendi. Son olarak deforme olan iç döşemenin de komple yenilenmesiyle yepyeni görünüme kavuşan araç, elektrik bakımları ve motor temizliği yapıldıktan sonra Çayırova Sevgi Evleri'ne teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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