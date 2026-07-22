Özgürlük Mahallesi\'ne 4 bin ton asfalt serilecek

Çayırova'da Özgürlük Mahallesi'ndeki 4 sokak ve 1 caddeye yürütülen üstyapı çalışmaları kapsamında 4 bin ton asfalt serilecek.

Çayırova Belediyesi, üstyapı çalışmalarına hız kazandırdı. Bu kapsamda Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Özgürlük Mahallesi'nde bulunan 227. Sokak, 229. Sokak, 231. Sokak, 233. Sokak ve Aşık Veysel Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yoğun çalışmayla üstyapıda konforun artması amaçlanırken, bugün yapılan çalışmaları yerinde takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Özgürlük Mahallemizde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. Vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırmak ve şehrimizin üstyapısını güçlendirmek amacıyla belirlenen plan doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Planlanan çalışmalar kapsamında 227. Sokak, 229. Sokak ve 231. Sokak'ta çalışmalar tamamlanırken, bu bölgelere bin 300 ton asfalt serildi. Bununla beraber planlanan diğer sokaklarda da kısa süre içerisinde çalışmaların biteceği belirtildi. Çayırova Belediyesi tarafından yapılan yol yenileme çalışmaları kapsamında yaklaşık 4 bin ton asfaltın serilmesi planlanıyor. - KOCAELİ