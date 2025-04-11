Çayırova'da Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması Düzenlenecek

Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik, Akıl ve Zeka Oyunları yarışması düzenleyecek.

Çayırova'daki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ter dökeceği Akıl ve Zeka Oyunları'nda birçok alanda öğrenciler, derece elde etmek için çaba sarf edecek. 15 Nisan Salı günü saat 10.00'da Türkan Göktürk İlkokulu Spor Salonu'nda düzenlenecek Çayırova 6. Akıl ve Zeka Oyunları'nda ilkokul öğrencileri; motif, küre, abluka, pentago ve equilibrio oyunlarında hünerlerini sergileyecek. Ortaokul öğrencileri ise mangala, küre, abluka, kulami ve pentago oyunlarında dereceye girmek için çaba sarf edecek. - KOCAELİ