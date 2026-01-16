Çayırova\'da "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" etkinliği düzenlendi

Çayırova Belediyesi tarafından Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi kursiyerlerle bir araya geldi. Çiftçi, merkezde Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim ve Arapça eğitimi alan görme engelli kursiyerleri sınıflarında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra konferans salonunda devam eden programda, Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğrencisi görme engelli Kamil Arda Kaya, eğitim hayatında karşılaştığı zorlukları ve başarı hikayesini katılımcılarla paylaştı. Merkez eğitmenlerinden Timur Altıntaş da Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Fatma Çelik Engelliler Merkezi'mizde Görme Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen anlamlı programa katılmaktan mutlu oldum. Özel bireylerimizin azmi, sabrı ve hayata tutunuşları bizlere bir kez daha umut ve ilham verdi. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KOCAELİ