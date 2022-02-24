Çayırova'da ödüllü satranç turnuvası - Son Dakika
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Çayırova'da ödüllü satranç turnuvası

24.02.2022 11:26
Çayırova'da ödüllü satranç turnuvası

Çayırova Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu birlikte düzenlediği Satranç Turnuvası, 5-6 Mart tarihleri arasında Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Çayırova Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu birlikte düzenlediği Satranç Turnuvası, 5-6 Mart tarihleri arasında Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Çayırova Belediyesi sportif faaliyetlerine devam ediyor. Spor festivali, sokak basketbolu ve ayak tenisi turnuvası düzenleyen Çayırova Belediyesi şimdide ödüllü satranç turnuvası düzenliyor. 2 gün sürecek satranç turnuvasında 8 farklı yaşta başvuru alınacak. Turnuvada 7 ile 16 yaş arası kategorilerde zafere ulaşanlar ödüllerle buluşacak. Turnuvada 1'incilik ipini göğüsleyen yarışmacıya kupa, madalya ve 500 TL, ilk 10'a giren yarışmacılara ise madalya ve satranç takımı verilecek. - KOCAELİ

Çayırova'da ödüllü satranç turnuvası

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Türkiye Satranç Federasyonu, Satranç Turnuvası, gençlik, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çayırova'da ödüllü satranç turnuvası - Son Dakika


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