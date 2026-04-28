Çayırova\'da öğrenciler akıl ve zeka oyunlarında ter döküyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 13:37  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırova'da düzenlenen 7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası başladı.

Çayırova Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7. Çayırova Akıl ve Zeka Oyunları Türkan Göktürk İlkokulu'nda gerçekleştiriliyor. İlkokul ve ortaokul olmak üzere toplamda 123 öğrencinin katıldığı organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir etkinlikte bir aradayız. Çocuklarımızın güzel vakit geçirmesi, zihinsel ve duygusal anlamda gelişimleri için ve kendilerini geliştirmeleri bakımından bu etkinlik çok güzel. Yarışacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ise zeka oyunlarının öğrencilere birçok kazanım sağladığını ve bu etkinlikleri çok önemsediklerini belirtti. Akademik başarının yanı sıra bu tür sosyal ve zihinsel faaliyetlerin de çok değerli olduğunu vurgulayan Önal, "Sizler binlerce öğrenci arasından şampiyon olarak burada yarışmaya hak kazandınız. O yüzden şampiyonlarımızı tebrik ediyorum, buradaki her bir öğrencimiz bir yetenek. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 13:39:39. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.