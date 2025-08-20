Çayırova\'da Okul Bahçelerinde Yabani Ot Temizliği Yapılıyor

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan eğitim-öğretim dönemi öncesinde okul bahçelerinde yabani ot biçme ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Çayırova Belediyesi, yaklaşan 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi öncesinde de çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okul bahçelerinde belirlenen program çerçevesinde yabani ot biçme ve temizlik çalışmalarına başladı. Okullardan gelen talepler ve yapılan plan doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarla, Çayırova'daki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerin bahçelerinde yabani ot temizliği gerçekleştiren ekipler, 2025-2026 yılı eğitim-öğretim dönemi öncesinde tüm okul bahçelerinde yabani ot temizliği çalışmalarını tamamlayacak. Çayırovalı öğrencilerin, daha sağlıklı ve daha temiz bir ortamda eğitim-öğretim hayatlarına devam etmesini sağlayacak Çayırova Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, yaklaşan yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde ilçemizdeki okullarda yabani ot biçme ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor" denildi. - KOCAELİ