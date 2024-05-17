Çayırova'da Özel Çocuklar Annelerine Kurabiye Yaptı - Son Dakika
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Çayırova'da Özel Çocuklar Annelerine Kurabiye Yaptı

Çayırova\'da Özel Çocuklar Annelerine Kurabiye Yaptı

Çayırova Belediyesi Fatmanur Çelik Engelliler Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte özel çocuklar, annelerine kurabiye hazırladı. Başkan Bünyamin Çiftçi de etkinliğe katıldı.

17.05.2024 10:19  Güncelleme: 10:21
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Çayırova'da mutfağa giren özel çocuklar, annelerine birbirinden lezzetli kurabiyeler yaptı.

Çayırova Belediyesi Fatmanur Çelik Engelliler Merkezi'nde özel bir etkinlik düzenlendi. Merkezdeki özel çocuklar, "Canım Annem" yazılı önlükleri boyadı, daha sonra da mutfak atölyesine geçerek annelerine kurabiye hazırladı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de bu anlamlı etkinlikte çocukları yalnız bırakmadı. Başkan Çiftçi ve özel bireyler, hep birlikte hazırladıkları kurabiyeleri Engelsiz Kafe'deki annelere ikram etti.

Programda özel çocuklarla ve ailelerle yakından ilgilenen Başkan Bünyamin Çiftçi, "Bu merkez bizim hayalimizdi. Rabbime hamdolsun tamamladık ve hizmete açtık. Toplum olarak bu konu hakkında duyarlılığın artmasını istiyoruz. Hem farkındalığın artması adına, hem de toplumumuzun duyarlılığının artması adına bu merkezi çok önemsiyoruz" dedi.

Program sonunda özel çocuklar Canım Annem yazılı önlüğü annesine vermek üzere Bünyamin Çiftçi'ye hediye etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çayırova'da Özel Çocuklar Annelerine Kurabiye Yaptı - Son Dakika

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