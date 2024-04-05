Çayırova\'da Ramazan Bayramı öncesi tatlı satışı denetlendi

Yerel

Çayırova'da zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde tatlı satışı yapan yerleri denetledi.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerine hız kazandırdı. Zabıta ekipleri son olarak Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçedeki tatlıcıları denetledi. Ramazan Bayramı öncesinde ilçe sakinlerinin yoğun olarak alışveriş yaptığı yerler arasında bulunan tatlıcıları denetleyen ekipler, ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi. Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetim yapılacak işletmelere giden Çayırova zabıtası, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir alışveriş deneyimi yaşamalarını sağlamak için denetimlerin süreceğini açıkladı.

İş yerlerinde fiyat etiket kontrolü, hijyen kontrolü, gramaj kontrolü, ruhsat ve hijyen belgesi kontrolü ile tartı kontrolü gerçekleştirin Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, denetlenen yerlerde personellere de uyulması gereken kurallara ilişkin bilgi verdi. - KOCAELİ