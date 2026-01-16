Çayırova\'da yarıyıl tatilinde çocuklar tiyatroyla buluşacak

Çayırova Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren öğrenciler için ücretsiz tiyatro günleri düzenlenecek.

Kültür İşleri Müdürlüğünce organize edilen etkinlikler kapsamında, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 4 farklı oyun sahnelenecek.

Tatil boyunca çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan programda; 21 Ocak Çarşamba "Miyav Karnavalı", 25 Ocak Pazar "Taş Prenses", 27 Ocak Salı "Hayaller Treni" ve 1 Şubat Pazar günü "Dört Kafadar Müzikali" izleyiciyle buluşacak.

Tüm oyunların 12.00 ve 14.00 saatlerinde iki seans halinde sahneleneceği etkinliklere, 3 yaş ve üzeri çocuklar katılım sağlayabilecek. - KOCAELİ