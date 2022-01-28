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Çayırova'daki yeni köprü için ilk adım atıldı - Son Dakika

Çayırova'daki yeni köprü için ilk adım atıldı

28.01.2022 09:29
Çayırova'daki yeni köprü için ilk adım atıldı

Çayırova TEM bağlantı yolu üzerindeki Turgut Özal Köprüsü'nün hemen yanına inşa edilecek köprü için ihale yapıldı.

Çayırova TEM bağlantı yolu üzerindeki Turgut Özal Köprüsü'nün hemen yanına inşa edilecek köprü için ihale yapıldı.

Kent genelinde ulaşımı kolaylaştırmak için pek çok önemli yatırımı hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın hayatına değer katacak ulaşım yatırımlarını da sürdürüyor. Çayırova TEM bağlantı yolu üzerinde yer alan Turgut Özal Köprüsüne ilave olarak yapılacak köprü için ihale gerçekleştirildi. Bölgede yaşayan vatandaşların ve esnafın taleplerini geri çevirmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın tarafından verilen talimat ile yapımına başlanacak köprü projesi, ilçeye giriş çıkışlarda kolaylık sağlayacak.

Çayırova'da yaşayan vatandaşların, servis ve toplu taşıma esnafının gelen talepleri doğrultusunda büyükşehir tarafından hayata geçirilmesi planlanan köprü, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi TEM bağlantı yolu üzerinde yer alan Turgut Özal Köprüsü'nün hemen yanına yapılacak. İki şeritli olarak inşa edilecek köprü 65 metre uzunluğa ve 10,75 metre genişliğe sahip olacak.

Gerçekleştirilen ihaleye de dört firma teklif sundu. En yüksek teklif 35 milyon 960 bin TL, en düşük teklif ise 28 milyon 308 bin TL oldu. - KOCAELİ

Çayırova'daki yeni köprü için ilk adım atıldı
Çayırova'daki yeni köprü için ilk adım atıldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, TEM Otoyolu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çayırova'daki yeni köprü için ilk adım atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çayırova'daki yeni köprü için ilk adım atıldı - Son Dakika
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