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Çayırova'ya sokak hayvanları için yeni merkez - Son Dakika

Çayırova'ya sokak hayvanları için yeni merkez

22.02.2022 10:31
Çayırova'ya sokak hayvanları için yeni merkez

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi inşaatına başlamak için ihale işlem sürecini başlatan imzayı attı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi inşaatına başlamak için ihale işlem sürecini başlatan imzayı attı.

Projenin ihale sürecini başlatan imzayı atan Çayırova Belediye Bünyamin Çiftçi, "Biz canlı odaklı çalışıyoruz. Sokak hayvanlarının hem vatandaşlarımıza zarar vermemesi için hem de onların daha rahat yaşayabileceği, tedavilerinin yapılabileceği, hem açık alan, hem kapalı alan oluşturmak üzere bir kompleks projesi çalışması hazırladık. Geçtiğimiz sene doğal yaşam alanını oluşturduk ve bu sene de inşallah binanın inşaatına başlamaya yönelik ilk ihale işlem sürecini başlatıyoruz. Bu projemizle birlikte vatandaşlarımız artık sokak hayvanlarından rahatsız olmayacak. Sokak hayvanlarının vatandaşlarımıza zarar vermesinin önüne geçmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KOCAELİ

Çayırova'ya sokak hayvanları için yeni merkez

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Çayırova'ya sokak hayvanları için yeni merkez Çayırova'ya sokak hayvanları için yeni merkez Atık malzemelerden kap yapıp sokak hayvanları için yem bıraktılar Atık malzemelerden kap yapıp sokak hayvanları için yem bıraktılar Sokak hayvanları için yaşam alanlarına yem ve mama bırakıldı Sokak hayvanları için yaşam alanlarına yem ve mama bırakıldı

Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Bünyamin Çiftçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çayırova'ya sokak hayvanları için yeni merkez - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çayırova'ya sokak hayvanları için yeni merkez - Son Dakika
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