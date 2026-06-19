Trabzon'da 4 Kez Mühürlenen Kaçak Yapının 4 Yıldır Yıkılması Bekleniyor - Son Dakika
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Trabzon'da 4 Kez Mühürlenen Kaçak Yapının 4 Yıldır Yıkılması Bekleniyor

19.06.2026 16:47  Güncelleme: 17:32
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Trabzon’un Çaykara ilçesinde mahkeme kararlarına rağmen kaçak bir yapının belediye tarafından 4 yıldır yıkılmaması tepki çekti. Vatandaş Murat Yüce, defalarca şikayet ve mühürlemeye rağmen inşaatın tamamlandığını belirterek hukuki sürecin işletilmediğini savundu. Belediye Başkanı ise yıkımın teknik sebeplerle yapılamadığını ve ihalelere katılım olmadığını söyledi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(TRABZON) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde mahkeme kararlarına rağmen kaçak bir yapının yıkımının belediye tarafından 4 yıldır gerçekleştirilmemesi tepkiye neden oldu.

Çaykara'da yaşayan Murat Yüce komşusu tarafından 2022 yılında başlatılan inşaatın, imar kurallarına aykırı şekilde ilerlediğini ileri sürdü. Yüce, defalarca yapılan şikayetlere ve alınan mahkeme kararlarına rağmen yalnızca mühürleme işlemi uygulandığını, inşaatın devam etmesine belediye tarafından engel olunmadığını söyledi.

Yüce, 4 yıldır verdiği hukuki mücadelesine rağmen, imara aykırı olduğu tespit edilen yapı için alınan yıkım kararlarının bugüne kadar uygulanmadığını kaydetti.

Yaşanan süreci anlatan Murat Yüce, komşu parseldeki yapının hem yola hem de kendi evine sıfır mesafede inşa edildiğini belirterek "Bu inşaat 2022'de başladı. Tarihi aile evimizin hemen yanında, kurallara aykırı şekilde yapıldı. Belediyeye defalarca başvurduk, mahkemeye gittik. İnşaat dört kez mühürlendi ve hakkında yıkım kararı verildi. Ancak hiçbir işlem yapılmadı ve bina tamamlandı. Normal şartlarda yoldan 5 metre, komşu parsellerden ise 3 metre çekilmesi gerekirken, bu kurallar hiçe sayıldı" dedi.

Yüce, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım için ekipman desteği vermeye hazır olduklarını resmi yazıyla bildirdiğini ifade etti. Ancak Çaykara Belediyesi'nin bu desteği kabul etmediğini öne sürüldü.

Belediyenin ise yıkım için yapılan ihalelere katılım olmamasını gerekçe gösterdiği öğrenildi.

"HUKUKİ SÜREÇ İŞLETİLMEDİ"

Yüce, mühürleme işlemlerinin ardından yasal sürecin işletilmediğini savunarak, "İnşaat her aşamada mühürlendi ama devam etti. İkinci mühürden sonra yasal işlem yapılması gerekirken hiçbir yaptırım uygulanmadı. Çatı bile mühür sonrası yapıldı. Belediye bir yandan 'gereken yapılacak' dedi, diğer yandan inşaata göz yumdu" ifadelerini kullandı.

"YIKAMADIK, TEKNİK SEBEPLERDEN. HATTA BU YÜZDEN SORUŞTURMA BİLE GEÇİRDİM"

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, ANKA Haber Ajansı muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine, "Yıkım kararları vardır doğrudur. Ama bu 30-40 yıllık bir birikim. Türkiye'nin 81 ilinde, 930 ilçesinde var. Köylerde insanlar birbirini şikayet ediyor. Kardeşi kardeşi şikayet etmiş, iki katlı ev yapmış. Hadi git yık. Bahse konu inşaatı yıkamadık, teknik sebeplerden. Hatta bu yüzden soruşturma bile geçirdim. Her yere şikayet ettiler. Yıkım için teknik sebepler var yıkım için ihale yaptık ancak ihaleye giren olmadı. Kanun böyle. Bunun büyükşehirle ilgisi yok" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Murat Yüce, Belediye, 3. Sayfa, Çaykara, Trabzon, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'da 4 Kez Mühürlenen Kaçak Yapının 4 Yıldır Yıkılması Bekleniyor - Son Dakika

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