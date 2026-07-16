Cehennem Sıcaklığında Ekmek Mücadesi - Son Dakika
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Cehennem Sıcaklığında Ekmek Mücadesi

Cehennem Sıcaklığında Ekmek Mücadesi
16.07.2026 16:54
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Kahramanmaraş'taki fırın ustaları, dışarıda 40 dereceye rağmen 400 derecelik fırınlarda çalışıyor.

400 derecede zorlu ekmek mücadelesini sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla, taş fırınlardaki ustalar kavurucu sıcağa rağmen ekmek üretmeye devam ediyor. Taş fırınların önünde saatlerce çalışan ustalar, ürettikleri ekmeği sofralara ulaştırmak için zorlu bir mesai veriyor.

Yaklaşık 35 yıldır fırıncılık yapan Mustafa Gürdal, yaz aylarında çalışma şartlarının çok daha ağırlaştığını belirtti. Fırının başındaki sıcaklığın tarif edilemeyecek seviyede olduğunu ifade eden Gürdal, "Dışarıda hava sıcaklığı 35-40 dereceyi buluyor. Ancak fırının başına geçtiğinizde yaklaşık 300-400 derecelik bir sıcaklıkla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunu anlatmak mümkün değil, yaşamak gerekiyor. Merak eden varsa gelsin, ocağın önünde beş dakika dursun. Bu sıcakta çalışmanın ne kadar zor olduğunu ancak o zaman anlayabilir" dedi.

"Bizi bu sıcakta ayakta tutan tek şey su"

Gürdal, "Dışarıda 40 derece, içeride 400 derece. Resmen yanıyoruz. Cehennemi bu dünyada yaşadık diyebilirim. Allah inşallah öbür tarafta da yakmaz. Rabbim suyun yokluğunu vermesin. Bizi bu sıcakta ayakta tutan tek şey su. Bir yudum su içince ancak kendimize gelebiliyoruz. Başka türlü bu sıcaklığa dayanmak mümkün değil" diye konuştu.

Gürdal, dışarıdan gelen birinin fırın ortamında uzun süre duramayacağını belirterek, "Biz ise her gün yaklaşık 10 saat boyunca 300-400 dereceye ulaşan fırınların karşısında çalışıyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Ekmek, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cehennem Sıcaklığında Ekmek Mücadesi - Son Dakika

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