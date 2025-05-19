Cehrilik Laleleri Yozgat'ı Renklendiriyor - Son Dakika
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Yerel

Cehrilik Laleleri Yozgat'ı Renklendiriyor

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Cehrilik laleleri havaların ısınmasıyla Yozgat'ta açtı, koruma isteği artıyor.

19.05.2025 11:08
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat il merkezinin yaklaşık 8 kilometre kuzeyinde bulunan ve yetiştiği bölgenin adını alan Cehrilik lalesi, havaların ısınmasıyla bölgeyi renklendirdi. Arılar için de önemli polen ve nektar kaynağı olan ve açtıktan 15-20 gün sonra solan laleler, özellikle doğaseverler, fotoğraf sanatçıları ve gazetecilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölgeyi ziyaret edenler, lalelerin koruma altına alınmasını istiyor.

Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde bulunan Gelin Kayası'nın eteğindeki dere yatağında kendiliğinden yetişen, yöre halkının "Cehrilik lalesi" olarak tanımladığı, farklı bölgelerde "ayı gülü" olarak da adlandırılan şakayık bitkisi Antalya, Konya, Muğla, İstanbul Şile'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün koruması altında bulunuyor. Yozgat'ta ise koruma kararı alınmayan bitkinin zaman zaman koparılarak, evlerde ve iş yerlerinde yetiştirilmeye çalışıldığına rastlanıyor.

Yurdun farklı bölgelerinde olduğu gibi Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde de genel olarak mayıs ayının ilk haftasında hava sıcaklıklarındaki artışa bağlı olarak açmaya başlayan çiçek, büyük ilgi çekiyor. Güzel kokusunu teneffüs edip, güzelliğini fotoğraflamak için bölgeye giden doğaseverler, bölgenin biran önce koruma altına alınmasını, bölgenin yolunun da yapılmasını bekliyor.

"Koruma altına alınması çok çok önemli"

Cehrilik bölgesinde doğal güzellikleri fotoğraflayarak, ölümsüzleştirmeye çalışan Gürcü Caner, "İlimiz için çok güzel bir değer fakat yolu çok kötü. Yollar yapılırsa hem turizme katkı sağlayabilir hem de bizlerin gelip gitmesi daha rahat olur. O yüzden bir çalışma bekliyoruz. Koruma altına da alınması gerçekten çok çok önemli. Şu anda insanlar bunu koparabilir, söküp götürebilir. Bir şekilde koruma altına da alınması gerekiyor" dedi.

Ahmet Muş da, "Şu anda Cehrilikteyiz, Gelin Kayası da denilir buraya. Çok güzel laleleri vardır, mayıs ayının başlarında açar ortalarında biraz solmaya başlar ve sonunda kalmaz. Bu güzelliği görmek istiyorsanız mayıs ayının ilk haftasında herkesi buraya bekliyoruz. Çok güzel bir ortam, burasının koruma altına alınması gerekir" diye konuştu.

Yozgat Kültürel Değerleri Koruma, Tanıtım ve Sanat Derneği Başkanı Meltem Yılmaz ise, " Türkiye'de 7-8 bölgede bu Lale'den bulunmakta, birçok bölgede koruma altında ama şu an maalesef ki Yozgat'ta Cehrilik lalemiz koruma altında değil. Dernek olarak da biz bu lalenin koruma altına alınmasına istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Cehrilik Laleleri Yozgat'ı Renklendiriyor - Son Dakika

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