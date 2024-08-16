Çekmeköy Belediye Başkanı Aleyna'ya Akülü ve Tekerlekli Sandalye Hediye Etti - Son Dakika
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Yerel

Çekmeköy Belediye Başkanı Aleyna'ya Akülü ve Tekerlekli Sandalye Hediye Etti

Çekmeköy Belediye Başkanı Aleyna\'ya Akülü ve Tekerlekli Sandalye Hediye Etti

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, akülü sandalyesi bozulan Aleyna'ya hem akülü hem de tekerlekli sandalye hediye etti. Aleyna, Başkan Çerkez'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

16.08.2024 13:27  Güncelleme: 13:33
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Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede vatandaşlardan gelen talep ve önerileri bir bir yerine getirmeye devam eden Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, örnek bir davranışa daha imza attı. Akülü sandalyesi bozulduğu için 1,5 yıldır dışarı çıkamayan Aleyna'nın talebini geri çevirmeyen başkan Çerkez, Aleyna'ya hem akülü hem de tekerlekli sandalye hediye etti. Aleyna akülü sandalyesine kavuşur kavuşmaz Başkan Çerkez'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Akülü sandalyesi bozulduğu için 1,5 yıldır dışarı çıkmakta zorluk çeken ve sosyal hayatta pek çok zorluklar yaşayan 19 yaşındaki Aleyna, Başkan Çerkez'den tekerlekli sandalye talebinde bulundu. İlçede yardımlaşma ve dayanışmada örnek olacak birçok destekle gönüllere dokunan Başkan Çerkez, Aleyna'nın talebine kayıtsız kalmayıp ekiplere akülü sandalyenin Aleyna'ya ulaştırması için talimat verdi. Kısa bir süre içerisinde Aleyna'ya ulaşan ekipler, Başkan Çerkez'in hem akülü sandalye hem de tekerlekli sandalye hediyesi ulaştırdı. Uzun süredir sokağa çıkmakta zorluk çeken Aleyna hediyesi ile evinden çıktığı ilk gününde Başkan Çerkez'e makamında teşekkür ziyaretinde bulundu. 1,5 yıl sonra özgürce dışarı çıkabilecek imkana kavuşan Aleyna'nın mutluluğu gözlerine yansıdı.

Ziyarette hayat yolculuğunda önemli tavsiyelerde de bulunan Başkan Çerkez, ne olursa olsun hayata sımsıkı tutunması, kendisi geliştirmesi ve bol bol kitap okumasını önerdi. Başkan Çerkez, ayrıca her zaman Aleyna'nın yanında da olacağını da belirtti.

Başkan Çerkez, Aleyna için bütün engelleri kaldırıyor

Başkan Çerkez, Aleyna'nın annesi Sevda Dönder'in engelli rampası isteğini de geri çevirmedi. İlgili ekiplerle ile görüşen Başkan Çerkez, Aleyna'nın yeni akülü sandalyesi ile özgürce sokağa çıkabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi. Çekmeköy Belediyesi ekipleri Aleyna'nın kullanımına uygun rampanın yapımı içinde çalışmalara başladı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Aleyna'dan bize akülü sandalye talebi geldi. Bozuk olduğu için 1,5 yıldır dışarı çıkmakta büyük zorluklar çektiği söylendi. Hızlı bir şekilde Aleyna için ekiplerimiz ile görüştük. İlgili birimden mesai arkadaşlarımız çok kısa sürede genç kızımızın isteğini yerine getirdi. Aleyna bizim için çok kıymetli. Bugünde akülü sandalyesi ile dışarı çıktığı ilk gününde bizleri ziyarete gelmiş. Bu hareketi bizleri çok mutlu etti. Çekmeköy'de Aleyna ve Aleyna gibi fiziki engeli bulunan evlatlarımızın kardeşlerimizin her zaman yanlarında olacağız. Onların isteklerinin bizim başımızın üstünde her zaman yeri var. Annesi Sevda hanımda akülü sandalyesinin rahatça girip çıkabilmesi için engelli rampası talebinde bulundu. Gerekli işlemlerin yapılması için ekiplerimiz ile iletişime geçtik. Çok kısa bir süre içerisinde onu da tamamlayıp Aleyna'nın sosyal hayat ile olan engellerini ortadan kaldıracağız. Aleyna'nın gözlerinde ki mutluluğu, sevinci görmek bizlere yeter. Daha yaşanabilir bir Çekmeköy için, özel gereksinimli kardeşlerimiz için, Çekmeköylü komşularımız çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çekmeköy Belediye Başkanı Aleyna'ya Akülü ve Tekerlekli Sandalye Hediye Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekmeköy Belediye Başkanı Aleyna'ya Akülü ve Tekerlekli Sandalye Hediye Etti - Son Dakika
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