Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez Göreve Başladı

Yerel

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, ilk görev gününde belediye bahçesinde Çekmeköylü vatandaşlarla ve personellerle buluştu.

31 Mart Yerel Mahalli İdareler Seçimlerinde Çekmeköy Belediye Başkanlığını kazanan Orhan Çerkez, görevi devraldıktan sonra belediye merkez binasında görev yapan personellerle buluşup karanfil takdim etti. Başkan Çerkez, daha sonra belediye bahçesinde toplanan kalabalığa hitap etti.

Başkan Çerkez bahçede toplanan yurttaşlara yaptığı konuşmada, "Çok değerli ilçe başkanım, il başkan yardımcılarım, partimizin örgütümüzün değerli elemanları, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız ilçe yönetimimiz çok değerli Çekmeköylü komşularım. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Burada yıllarca özlediğimiz sosyal demokrat belediyeciliğin yönetim anlayışına özlemimizi gidermek için toplandık. 45 gündür yola düştük, alın teri akıtıp çalıştık. Bizleri yalnız bırakmayan tüm örgüt mensuplarımıza, ailemize, uzaktan arayıp desteklerini esirgemeyen herkese en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Bundan sonra seçim süreci bitti. Bugünden itibaren adil ve namuslu bir yönetimle ilçemizi yönetme zamanı geldi" dedi.

"Çekmeköy'ü sevgi ilçesi haline dönüştüreceğiz"

Başkan Çerkez, "Çekmeköy'ün çocuklarına, gençlerine ve kadınlarına sözümüz var. Bu şehre sözümüz var. Çünkü hizmet edeceğiz. Onların geleceğe yönelik hayallerini mutlaka gerçekleştireceğiz. Çekmeköy'ümüzü sevgiyle saygıyla hoşgörüyle yönetip, sanata ve sanatçıya değer veren bir ilçe haline getireceğiz. Çekmeköy'ü sevgi ilçesi haline getirmeye söz vermiştim. O sözümün arkasındayım. İlçemizin değerli hizmetleri hak ettiği düşünüyorum, bu doğrultuda elimizden gelen her şeyi örgütümüzle, yol arkadaşlarımızla ve en önemlisi komşularımızla başaracağımıza inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"Kimsesizlerin kimsesi olacağız"

Başkan Çerkez sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle 90'lı yıllarında yarıda kalan bir sosyal demokrat belediyeciliğimiz vardı. Rahmetli Sırrı Çelik başkanımızı buradan rahmetle anıyorum. Onun bıraktığı yerden biz devam edeceğiz, bizden sonra sizler devam edeceksiniz. Sizlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu ilçeyi birlikte, adil, hakkaniyeti ve herkese eşit mesafede durarak yöneteceğiz. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. iyi ki buradasınız iyi ki varsınız". - İSTANBUL