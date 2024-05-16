Çekmeköy Belediye Başkanı Semih ve Tolga Sarıkaya\'yı ziyaret etti

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Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nda Sultançiftliği Mahallesi'nde oturan Semih ve Tolga Sarıkaya'yı ziyaret etti. Semih'in Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım sevgisini duyan Başkan Çerkez, Semih'i Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'la görüştürdü.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sultançiftliği Mahallesi'nde oturan Sarıkaya ailesini ziyaret etti. 15 ve 20 yaşlarında geçirdikleri rahatsızlık sonucu bedensel engelli olan 34 ve 36 yaşındaki Semih ve Tolga kardeşler; enerjileri, azim ve gayretleriyle tüm insanlara örnek olacak şekilde yaşıyorlar.

36 yaşında olan ve vatani görevi yaparken tanısı konulamayan bir hastalığa yakalanarak tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kardeşlerden biri olan Semih, ziyaret sırasında Başkan Orhan Çerkez'e Fenerbahçe'ye olan sevgisinden bahsetti. Fenerbahçe Spor Kulübünde yaşanan seçim sürecini de yakından takip eden Semih, Başkan Çerkez'e 'Jose Mourinho gelir mi?' diye soru yöneltti. Başkan Çerkez, Fenerbahçe Başkan Adayı Azizi Yıldırım'ı görüntülü arayarak soruyu bizzat kendisine sordu. Görüşme anlarında Semih'in heyecan ve mutluluğu görülmeye değerdi.

"Başkan olursam 'Mourinho'yu getireceğim, seni de kongre üyesi yapacağım"

Semih'e Fenerbahçe'nin bir maçını tribünden birlikte izleme sözü veren Başkan Çerkez, Aziz Yıldırım'a telefondan görüntülü ulaşarak Semih'in isteğini yerine getirdi. Semih, Azizi Yıldırım'a kongre üyesi olmak isteğini de iletti. Aziz Yıldırım, "Başkan olursam Mourinho'yu getireceğim, seni kongre üyesi de yaparız" dedi. Keyifli sohbetin ardından Başkan Çerkez, Aziz Yıldırım'a ilgi ve alakası için teşekkür etti. - İSTANBUL