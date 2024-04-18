Çekmeköy Belediyesi, 23 Nisan Çocuk Şenliği ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutluyor

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Çekmeköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nda düzenleyeceği 23 Nisan Çocuk Şenliği ile kutlayacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Çekmeköy'de de büyük bir coşku ve heyecanla kutlanacak. İlçe kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenecek resmi törenlerin ardından 13.00-18.00 saatleri arasında Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nda düzenlenecek 23 Nisan Çocuk Şenliği, 7'den 70'e binlerce vatandaşın katılımıyla bayram havasında geçecek.

Eğlenceli aktiviteler, animasyon gösterileri, atölye alanları, DJ performans, ikramlar, karikatür çizimi atölyesi ve oyun alanları ile dolu dolu geçecek şenlikte final "Masalbozanlar" konseriyle yapılacak.

Olası bir karışıklığın önüne geçilebilmesi ve tüm çocukların etkinliklerden faydalanabilmesi için şenlik alanında yer alacak atölyelerden faydalanmak isteyen vatandaşların aynı gün etkinlik alanında kayıt yaptırmaları gerekecek. Çocuk şenliğine katılmak isteyen vatandaşlar için tüm muhtarlıklardan 23 Nisan Salı Günü saat 11.00'den itibaren servisler kaldırılacak.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, tüm vatandaşları 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne davet ederek, şunları söyledi:

"Çekmeköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı büyük bir coşku ve heyecanla tam bir bayram havasında kutlayacağız. Yavrularımızın yüzleri gülecek doyasıya eğlenecekler. Ailelerimiz de oluşturduğumuz bu sosyal ortamda bir nebze olsun nefes alacak ve rahatlayacaklar. Günün sonunda genç, yaşlı ve çocuk tüm yüzler gülecek. Bu gülümsemeler bizim çalışma şevkimizi artıracak, motivasyon kaynağımız olacak. İnanıyorum ki herkes doyasıya eğlenecek. Tüm komşularımı bu önemli şenlikte aramızda görmek dileğindeyim."