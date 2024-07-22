Çekmeköy'de dede ve imamın duası eşliğinde aşure bereketi - Son Dakika
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Çekmeköy'de dede ve imamın duası eşliğinde aşure bereketi

Çekmeköy\'de dede ve imamın duası eşliğinde aşure bereketi

Çekmeköy Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle ilçenin farklı noktalarında binlerce vatandaşa aşure dağıttı. Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in de katıldığı dağıtım alanında dede ve imam birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Aşure dağıtımı, toplumsal hoşgörü, barış ve kardeşlik mesajlarıyla gerçekleşti.

22.07.2024 18:02  Güncelleme: 18:04
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Çekmeköy'de, Muharrem ayı aşure ile bereketlendi. İlçenin dört bir yanına kurulan alanlarda binlerce vatandaşa aşure ikramı yapıldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in de vatandaşlara aşure dağıttığı Madenler Meydanı'nda dede ve imam da ettikleri dualarda birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

Çekmeköy Belediyesi, Muharrem ayı vesilesi ilçenin farklı noktalarında kurduğu alanlarda binlerce vatandaşa aşure dağıttı. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'de, Madenler Meydanı'ndaki dağıtım alanına katılarak vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Bereketin sembolü aşure dağıtımı ayrıca ülkemizin özlediği bir tabloya da ev sahipliği yaptı. Dede Erzade Yıldız ve İmam Seyfullah Güneş etkinlikte bir araya gelerek birlikte dua etti. Birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı dualarda, toplumsal hoşgörünün, barışın ve kardeşliğin güçlenerek devam etmesi vurgulandı.

Vatandaşlara aşure ikramında bulunan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Muharrem ayı, İslam alemi için önemli günlerden bir tanesi. Olması mümkün olamayan konuların gerçekleştiği bir dönem. Mühim olan aşure gibi kaynayıp karışmak. Biz, ilçemizi yönetmeye talip olduğumuzda hiç kimsenin ırkını, mezhebini ayırt etmeden bir sevgi ilçesi yapacağımızın sözünü vermiştik. Bizim amacımız insanların birbirini sevmesi, birbiriyle anlaşması. Birbirimizi sevelim, sevdikten sonra her türlü kötülükten pislikten uzak duralım. Mühim olan ülkemize, cumhuriyetimize çıkmak. Aşure gibi kaynayıp kaynaşalım. Hoşgörüden sevgiden kimseye zarar gelmez. Bu vesile ile de Kerbela'da ki şehitlerimizi de rahmetle anıyorum" dedi.

Dede Erzade Yıldız, "Orhan Başkan, bugün burada, toplumları; diniyle, diliyle, meşrebiyle ayırmadan kardeşçe yaşayabileceğimizi anlatmak için bizleri bir araya topladı. Aşurenin içerisinde normalde 12 çeşit gıdası vardır, hiçbiri birbirine benzemez ama hepsi bir arada durabiliyor. Başkanımıza şahsım adına, kurumum adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

İmam Seyfullah Güneş, "Muharrem ayı, toplumumuzda birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğimiz önemli bir aydır. Aşure geleneği de dayanışma ve paylaşma kültürümüzün güzel bir örneği. Dualar eşliğinde aşure dağıtımını gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. İlçenin farklı noktalarında 4 gün boyunca aşure dağıtımı devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çekmeköy'de dede ve imamın duası eşliğinde aşure bereketi - Son Dakika

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