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Çekmeköy'de 'Kar Şenliğinde' vatandaşlar kemençe ve horon ile eğlenceye doydu - Son Dakika

Çekmeköy'de 'Kar Şenliğinde' vatandaşlar kemençe ve horon ile eğlenceye doydu

26.01.2022 17:37
Çekmeköy'de 'Kar Şenliğinde' vatandaşlar kemençe ve horon ile eğlenceye doydu

Çekmeköy Belediyesi'nin organize ettiği 'Kar Şenliği'nde 7'den 70'e binlerce Çekmeköylü doyasıya eğlendi.

Çekmeköy Belediyesi'nin organize ettiği 'Kar Şenliği'nde 7'den 70'e binlerce Çekmeköylü doyasıya eğlendi. Etkinlikte vatandaşlar soğuk havada, kemençe eşliğinde horon oynayarak eğlendi. Eğlenceli anların yaşandığı Kar Şenliği havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının etkisini büyük oranda kaybettiği bugünde, Çekmeköy Belediyesi Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nda Kar Şenliği düzenledi. Genç, yaşlı, 7'den 70'e binlerce Çekmeköylünün katıldığı organizasyona büyük bir coşku hakim oldu. Kemençe ve tulum eşliğinde soğuk havada horon oynayan vatandaşlar, horon sonrası alanda ikram edilen sucuk ekmekle enerji topladılar.

Şenlik alanında yakılan ateşlerle ısınan vatandaşlar saatler boyunca doyasıya eğlendiler. Kar Şenliği drone ile havadan görüntülendi. Alanda bulunan vatandaşlara sucuk ekmek ikram eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz çocuklarla kartopu oynadı.

Şenliğe katılarak vatandaşlarla birlikte eğlenen ve çocuklarla kartopu oynayan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Biz sömestr tatilimizde çocuklarımızı eğlendirecek bir vesile bulalım istedik. Yerimiz de bu konuda çok güzel bir yer. Çok güzel bir alan. Kara da henüz dokunmamıştık. Hem kar topu oynayalım istedik, bir yandan burada ikramlarımız var gelen vatandaşlarımıza. Aynı zamanda horon, halay birazdan başlayacak, saat 5'e kadar böyle sevilecek bir kar festivali yaptık. Hakikaten herkes çok mutlu. Son birkaç gün İstanbul'da bayağı ciddi bir sıkıntı çekildi. Elhamdülillah bu konuda Çekmeköy'de en ufak bir sıkıntımız olmadı. Bütün sokaklarımız açık, ama İstanbul'da bu sıkıntıdan sonra böyle bir güzelliği de onlarla beraber yaşayalım istedik" ifadelerini kullandı.

Şenliğe ailesi ile birlikte katılan ve 30 yıldır Çekmeköy'de oturduğunu belirten Doğan Kurnaz, "Ben 30 yıldır burada Çekmeköy'deyim. Ahmet Poyraz böyle bir şey yaptı. Güzel olmuş. Beğendik güzel ve destekliyorum. Bugün mesaj da geldi zaten Ahmet Bey başkanımızdan. O yüzden çocuklarla beraber buraya geldim" dedi. - İSTANBUL

Çekmeköy'de 'Kar Şenliğinde' vatandaşlar kemençe ve horon ile eğlenceye doydu
Çekmeköy'de 'Kar Şenliğinde' vatandaşlar kemençe ve horon ile eğlenceye doydu
Çekmeköy'de 'Kar Şenliğinde' vatandaşlar kemençe ve horon ile eğlenceye doydu
Çekmeköy'de 'Kar Şenliğinde' vatandaşlar kemençe ve horon ile eğlenceye doydu
Çekmeköy'de 'Kar Şenliğinde' vatandaşlar kemençe ve horon ile eğlenceye doydu
Çekmeköy'de 'Kar Şenliğinde' vatandaşlar kemençe ve horon ile eğlenceye doydu

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Çekmeköy Belediyesi, Ahmet Poyraz, İstanbul, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çekmeköy'de 'Kar Şenliğinde' vatandaşlar kemençe ve horon ile eğlenceye doydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekmeköy'de 'Kar Şenliğinde' vatandaşlar kemençe ve horon ile eğlenceye doydu - Son Dakika
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