Çekmeköy\'deki bir caddeye Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden Prof. Dr. Atakan Yalçın\'ın ismi verildi

Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak'ta meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Atakan Yalçın'ın adı Çekmeköy'de bir caddeye verildi. Anlamlı etkinlikte konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Atakan Yalçın, ilçemizde çocuklarımız için ömrünü eğitime adayan çok değerli bir hocamızdı" diyerek Yalçın'ın adını yaşatacak olmaktan dolayı duydukları gururu dile getirdi.

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Atakan Yalçın, Ocak ayında Bolu Kartalkaya'da meydana gelen büyük otel yangınında hayatını kaybetmişti. Vefatıyla hem öğrencilerini hem de tüm Çekmeköylüleri yasa boğan akademisyen Yalçın'ın ismi, geçtiğimiz gün Çekmeköy'de bir caddeye verildi. Bilim dünyasında bıraktığı izlerle tanınan ve genç nesillere ilham kaynağı olan Prof. Dr. Yalçın'ın adı, artık Çekmeköy'ün en önemli arterlerinden birinde yaşayacak. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in öncülüğünde hayata geçirilen projeyle, Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, Özyeğin Üniversitesi önünden geçen büyük caddenin adı "Prof. Dr. Atakan Yalçın Caddesi" olarak değiştirildi. Alınan kararla hem toplumun hafızasında derin iz bırakan bir isme vefa gösterildi hem de akademik değerlere sahip çıkıldı.

"Gelecek nesiller de onun adını anarak buradan geçecekler"

Duygu dolu anların yaşandığı programda konuşma yapan Atakan Yalçın'ın eşi Yaprak Yalçın, bu anlamlı hareketten dolayı Çekmeköy Belediyesi'ne teşekkürlerini dile getirerek, "Atakan esasında tam bir eğitimciydi. Öğrenciler onun için çok önemliydi. Eğitmek, öğretmek, yol göstermek onun tarifiydi. Bu sokakta, bu caddede adının yaşayacak olması da bunu çok güzel destekliyor. O zaten bütün öğrencilerinin kalbinde yaşıyor. Bizim de hep kalbimizde yaşayacak. Bu caddeyle beraber artık daha sonra gelecek nesiller de onun adını anarak buradan geçecekler. Ben bu ince düşünceniz, destekleriniz ve burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu caddede isminin olması her geçtiğimizde bize tekrar hatırlatıyor olacak"

Etkinlikte söz alan Özyeğin Üniversitesi Rektörü Barış Tan, Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın çok kıymetli bir eğitimci olduğunu ifade ederek, "Bugün sizlerle birlikte bu özel günde Atakan Yalçın hocamızı anmak hakikaten çok özel bir an. Hocamız hem de finans alanında literatüre dünya çapında katkıları olan bir bilim insanı hem de çok iyi bir eğitimci. Öğrencilerinin bütün ihtiyaçlarıyla, eğitimleriyle birebir ilgilenen bir eğitimci. Aynı zamanda da Özyeğin Üniversitesi'ne idari anlamda hem İşletme Enstitüsü Direktörü hem de İşletme Fakültesi Dekanı olarak çok büyük katkıları olan, çok kıymetli bir akademisyendi. Onu kaybetmek hakikaten ifade edilmesi çok zor duyguları barındırıyor. Ben de kendisini çok uzun senelerdir tanıyan bir meslektaşı olarak kendisinin vefatı beni çok derinden üzdü. Bazen bu semboller hatırlamanız için bir araç olabiliyor. Kendisini unutmamız mümkün değil ama üniversitemize giden bu caddede isminin olması ve içinde bulunduğumuz bu bölgede öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin ve çalışanlarımızın geçtiği bu caddede isminin olması her geçtiğimizde bize tekrar hatırlatıyor olacak. Bu anlamlı isim vermeden dolayı başkanımıza ve bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Atakan Yalçın, ilçemizde çocuklarımız için ömrünü eğitime adayan çok değerli bir hocamızdı"

Etkinliğe öncülük eden Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ise Prof. Dr. Yalçın'ın adının bu caddede yaşatılacak olmasının çok kıymetli olduğuna değinirken, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Bolu'daki elim yangında kaybettiğimiz yetmiş sekiz canımızdan biri olan değerli hocamız Atakan Yalçın'ın ismini sonsuza dek yaşatmak, eğitim verdiği üniversiteye çıkan caddeye adını vermek için bir araya geldik. Atakan Yalçın hocamız bizler için de çok değerli bir bilim insanı ve ilçemizde ömrünü eğitime adayan kıymetli bir hocamızdı. Onun kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadık. Bugün de burada sonsuza dek ismini yaşatmak için bir araya geldik. İsmi bu sokağa verdik. Çalışmada emek sarf eden, bizlere birlikte çalışan mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve katkı sunan herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

"Bilime adanmış bir ömrün burada hafızalara kazınmasını sağlıyoruz"

Son olarak konuşmalarını gerçekleştiren Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik de duygularını, "Bizler bugün burada sadece bir sokağa bir isim vermek için toplanmadık. Aslında biz burada bilime adanmış bir ömrün burada hafızalara kazınmasını sağlıyoruz. Bilime ömrünü adamış sayın hocamızın ismini bu caddemize, bu sokağımıza vermekle birlikte aynı zamanda geleceğe de çok güçlü bir mesaj gönderiyoruz. İnsanlara, bilime hizmet edenleri asla unutmayacağımız mesajını buradan vermiş oluyoruz" diyerek aktardı. Yapılan duygu yüklü konuşmaların ardından Yalçın ailesi ile birlikte caddeye Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın isminin bulunduğu tabela asıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in ev sahipliğinde düzenlenen caddenin açılış törenine Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Barış Tan, Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın ailesi, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - İSTANBUL