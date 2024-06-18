Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Asel Beren'in Azmiyle Hayata Tutunma Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Asel Beren'in Azmiyle Hayata Tutunma Hikayesi

Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tedavi gören Asel Beren'in öğretmenleri ve eğitmenlerinin sevgisiyle hayata tutunduğu anlatıldı. Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Asel'in azmi karşısında şaşırdıklarını ve sevginin onun hayata yeniden gülümsemesine neden olduğunu belirtti.

18.06.2024 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi'nde azmiyle hayata tutunan Asel'i ayağa kaldıran öğretmenleri ve eğitmenlerinin sevgisi oldu. Asel Beren'in tedavi sürecini yakından takip eden Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Asel Beren'in azmi bizi de çok şaşırttı. Arkadaşlarımızın sevgiyle yaklaşması onun hayata yeniden gülümsemesine neden oldu" dedi.

Asel Beren henüz 7 yaşında. Nazife- Serkan çiftinin ikinci çocuğu olarak 2017 yılında dünyaya geldi. Bir de ablası bulunan Asel Beren'in 15 aylıkken kusma ve denge bozukluğu oluşması nedeniyle Keskin çifti çocuklarını hemen hastaneye götürdüler. Yapılan tetkiklerde Asel'in beyninde tümör olduğu tespit edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren Asel Beren'in sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuştu derken 2020 yılında tekrar nüksetti beyindeki tümör. Bir daha ameliyata alınan Asel'de bu sefer de Epilepsi hastalığı çıktı. Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi'nde azmiyle hayata tutunan Asel'i ayağa kaldıran ise öğretmenleri ve eğitmenlerinin sevgisi oldu. Sevginin gücüyle güne gülümseyen Asel Beren'in tedavi sürecini yakından takip eden Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Asel Beren'in azmi bizi de çok şaşırttı. Arkadaşlarımızın sevgiyle yaklaşması onun hayata yeniden gülümsemesine neden oldu" diye konuştu.

Yaşı 7, zeka yaşı 2

Bir kamu kurumunda çalışan baba ve ev hanımı annenin çabalarıyla ayakta Asel Beren hayata tutundu. Maddi imkanları yeterli olmayan Keskin aile biricik kızları Asel Beren'in fizik tedavi, fizyoterapi, duyu bütünleme, psikolojik danışmanlık, rehberlik ve bireysel eğitimler konusunda arayışlara girdiler. Tüm bu tedavi ve rehabilitasyonları Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde başvurarak almaya başladılar. Burada gördüğü eğitimlerle hayata tutunan Asel Beren, haftada iki saat eğitimlerine devam ediyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte tedavi sürecini haftada ikiye çıkardıklarını belirten Belediye Başkanı Çerkez, "Engelsiz Yaşam Merkezi'nde alanında profesyonel eğitmenlerimiz ve yöneticilerimizin olağanüstü gayretleriyle Asel Beren gibi yavrularımıza hizmet veriyoruz. Bu merkez Türkiye'nin en önemli yaşam merkezlerinden birisi. Yaşam Merkezi'nde ilk başladığında annesi hariç kimseyle iletişim kurmuyordu. Kaygı ve ağlama nöbetleri oluyordu" diye konuştu.

"Bana yemek yapıp, çay ısmarladı"

Merkeze geldiğinde kendini ifade etmede sorunlar yaşadığını belirten Çerkez sözlerini şöyle sürdürdü: "Akademik becerileri yok denecek kadar azdı. Şimdi tüm bunları yapmaya başladı. Sosyalleşme ve iletişim konularında kendini kasıyordu. Bu yönde aldığı eğitimler sayesinde şimdi tüm bunları çok rahat yapabiliyor. Hatta bizim merkezi ziyaret ettiğimde Asel Beren bana, oyuncaklarıyla yemek pişirip, çay ısmarladı. Hayatın her alanında sevgiyle yapılan her iş mutlaka karşılığını buluyor. Biz bu merkezde Asel Beren gibi çok sayıda yavrumuza önemli katkılarda bulunuyoruz..."

"Ders dinleyip, arkadaşlarıyla oyun oynuyor"

Yaşıtlarıyla iletişim kurup, oyunlar oynadığını belirten Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi İdari İşler Koordinatörü Belma Yıldırım ve Eğitim Koordinatörü Şeyma Metin, "Yaşıtları ile anaokuluna gidiyor. Kendi ihtiyaçlarını anlatan cümleler kurabiliyor. Eskiden annesinden hiç ayrılmazdı. Şimdi anneden bağımsız oyunlar oynayıp, vakit geçirebiliyor. Öğretmenlerini dikkatli dinleyip, derslere katılabiliyor"

"Ayakta duramıyordu, kendi yürüyor"

Asel'in, her iki bacağında ve gövdesinde denge bozukluğu ve kas güçsüzlüğü olduğu ayakta durmakta büyük zorluk çektiğini belirten fizyoterapist Ulaş Can Sever "Fizyoterapi süreciyle birlikte gövde kontrolü sağlandı. Şu an kalça ve bacaklarda kontrollü çalışmaya devam ediyoruz. Oturma güçlüğü yaşayan Asel Beren şimdi kendi başına ayakta durup, yürümede sorun yaşamıyor. Bundan sonraki amacımız Asel Beren'in günlük yaşam aktivitelerini tek başına yürütecek seviyeye getirmek. Hayat kalitesini yükseltmek..."

Eşi çalıştığı için Asel Beren'in tüm tedavi ve rehabilitasyon süreciyle ilgilenen anne Nazife Keskin ise, "Evladım henüz yedi yaşında. Bu kadar kısa süreye bu kadar mücadele beni de güçlendirdi. Özellikle ameliyatlardan sonraki süreç bizim için sürpriz oldu. Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitmenlerin bize karşı yaklaşımları, sabırla uygulanan tedaviler olağanüstü. Bizi hayata yeniden bağladı bu süreç. Çekmeköy Belediyesi'ne ve Başkanımız Orhan Çerkez'e çok teşekkür ediyorum. Eğitmenlerden sık sık bilgi alıp, tedavi sürecini takip ediyor. Bayram öncesi de eğitim merkezine gelerek Asel'le vakit geçirdi. Benim güzel kızım başkana oyuncaklarıyla yemek yapıp, çay ısmarladı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Orhan Çerkez, Çekmeköy, Belediye, Yerel, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Asel Beren'in Azmiyle Hayata Tutunma Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:48 Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak
11:21 Efes Antik Kenti’nde özel davet skandalı Türk vatandaşları içeriye sokmadılar Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
11:04 Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı
10:07 Salda Gölü tehlike altında mı Valilik “yeni yol“ iddiasını yalanladı Salda Gölü tehlike altında mı? Valilik "yeni yol" iddiasını yalanladı
00:19 Batı Kudüs’teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler Sert müdahale anbean görüntülendi Batı Kudüs'teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler! Sert müdahale anbean görüntülendi
12:13 Adalar’da “Azmanbüs“ eylemi hız kesmiyor İmamoğlu’na “İnadından vazgeç“ çağrısı yaptılar Adalar'da "Azmanbüs" eylemi hız kesmiyor! İmamoğlu'na "İnadından vazgeç" çağrısı yaptılar
11:44 Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga! Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor
11:16 Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
10:57 Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat’ın davası ertelendi Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi
10:57 Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
10:55 İzmir’de infial yaratan görüntü Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti
10:31 Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik
09:56 Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi
09:13 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan “Kaçak hacılar Suudi Arabistan’a ihbar edildi’ iddiasına yalanlama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Kaçak hacılar Suudi Arabistan'a ihbar edildi' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 13:25:53. #1.12#
SON DAKİKA: Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Asel Beren'in Azmiyle Hayata Tutunma Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement