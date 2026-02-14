Didim meclis üyesi Erol'un evladı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Didim meclis üyesi Erol'un evladı son yolculuğuna uğurlandı

Didim meclis üyesi Erol\'un evladı son yolculuğuna uğurlandı
14.02.2026 15:16  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi Meclis Üyesi Celalettin Erol'un oğlu Selattin Erol, pankreas kanseri ile mücadele ettikten sonra dualarla toprağa verildi. Cenaze namazı Akbük Camii'nde kılındı.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi Meclis Üyesi Celalettin Erol'un vefat eden oğlu Selattin Erol son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun yılardır CHP'de siyaset yapan ve CHP'den Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen Celalettin Erol'un oğlu Selattin Erol (47) dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Pankreas kanseriyle mücadele ettiği öğrenilen Erol'un cenazesi Akbük Camii'nden kaldırıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erol'un cenazesi Akbük Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze namazına siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, oda ve dernek yöneticileri ile Erol ailesi ve cok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Pankreas Kanseri, Pankreas Kanseri, Didim Belediyesi, Yerel Haberler, Akbük, Didim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim meclis üyesi Erol'un evladı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

17:36
Yok böyle maç 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
17:22
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:55:04. #7.11#
SON DAKİKA: Didim meclis üyesi Erol'un evladı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.