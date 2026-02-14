Didim meclis üyesi Erol\'un evladı son yolculuğuna uğurlandı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi Meclis Üyesi Celalettin Erol'un vefat eden oğlu Selattin Erol son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun yılardır CHP'de siyaset yapan ve CHP'den Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen Celalettin Erol'un oğlu Selattin Erol (47) dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Pankreas kanseriyle mücadele ettiği öğrenilen Erol'un cenazesi Akbük Camii'nden kaldırıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erol'un cenazesi Akbük Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze namazına siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, oda ve dernek yöneticileri ile Erol ailesi ve cok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN