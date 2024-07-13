Çelebi Mehmet, Yıldırım'da anıldı - Son Dakika
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Çelebi Mehmet, Yıldırım'da anıldı

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Yıldırım Belediyesi, Sultan Çelebi Mehmet'i tahta çıkış yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenledi. Etkinliklere belediye başkanı, ilçe kaymakamı, parti başkanı ve vatandaşlar katıldı.

13.07.2024 15:42  Güncelleme: 15:48
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Çelebi Mehmet, Yıldırım'da anıldı

BURSA - Yıldırım Belediyesi, 11 yıllık 'Fetret Devri'ne son verip, kardeş kavgasını bitiren ve bu yüzden de 'Osmanlı'nın ikinci kurucusu' olarak adlandırılan Sultan Çelebi Mehmet'i tahta çıkış yıl dönümünde yad etti.

Anma etkinliklerine; Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, il ve ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Yeşil Meydanı'nda mehter takımının gösterileriyle başlayan etkinlik Yeşil Türbe'deKuran-ı Kerim tilaveti ve dua ile sona erdi. Sultan Çelebi Mehmet'in türbesini ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sultan Çelebi Mehmet, kahramanlıklarla dolu tarihimizde müstesna bir yere sahiptir. Osmanlı Devleti'ndeki fetret devrini sona erdirerek adeta imparatorluğun ikinci kurucusu Çelebi Mehmet Han'ın tahta çıkışının 611. yıl dönümü. Çelebi Mehmet Han ferasetiyle devleti yeniden derleyip toparlamış ve imparatorluğa giden yolda önemli adımlar atmıştır. Bugün de aynı ferasetin, aynı aklın tüm İslam aleminin derlenip toparlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Başta Yıldırım'ın manevi iklimi, tarih ve medeniyet penceresi içinde çok önemli bir yere sahip olan Sultan Çelebi Mehmetolmak üzere tüm devlet büyüklerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çelebi Mehmet, Yıldırım\'da anıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çelebi Mehmet, Yıldırım'da anıldı - Son Dakika

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