Çelikhan'da ESOB seçiminin galibi Hüseyin Koç oldu - Son Dakika

Çelikhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Koç, yapılan olağan genel kurul seçiminde tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

Çelikhan'da yapılan ve 4 adayın yarıştığı Esnaf ve Sanatkarlar Odası kongre seçiminde mevcut Başkan Hüseyin Koç, yeniden başkan seçildi. Hüseyin Koç, Mehmet Akdağ, Zeynel Balıkçı ve Çelebi Perçin'in yarıştığı genel kurulda 276 delegeden mevcut başkan Hüseyin Koç 114 oy aldı. Mehmet Akdağ 86 oy, Zeynel Balıkçı 47 oy, Çelebi Perçin 32 oy aldı.

ESOB Başkanı Koç, ilçede esnafların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "ESOB olarak bizler her seferinde esnaf ve sanatkarımız ile ilgili sıkıntılarını dinleyip gerekli mercilere aktarıyoruz. Şuna inanıyorum ki esnaf ve sanatkar bu ülkenin omurgasını teşkil ediyor. Eğer bu Ülkeyi ayakta tutmak istiyorsak, bu omurgaya sahip çıkmak lazım. Kongreye katılan misafirlerimize ve üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN