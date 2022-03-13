Çelikhan'da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi - Son Dakika
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Çelikhan'da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi

13.03.2022 15:33
Çelikhan'da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan stok ve fahiş fiyat artışı konularında Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde denetim yapıldı.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan stok ve fahiş fiyat artışı konularında Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde denetim yapıldı.

Çelikhan Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşan denetim ekipleri, yerel ve zincir marketlerde yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamaları denetimlerini sıklaştırdı.

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken denetimlerin süreceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Çelikhan'da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi
Çelikhan'da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi

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Adıyaman, Çelikhan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çelikhan'da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çelikhan'da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi - Son Dakika
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