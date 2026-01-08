"Bir Düşüncenin İzinde: Cemil Meriç Sergisi" açıldı

Esenler Belediyesi tarafından kültür sanat sezonu kapsamında düzenlenen "Bir Düşüncenin İzinde: Cemil Meriç Sergisi", Esenler'de sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergi, yazar Cemil Meriç'in kültürel mirasını arşiv belgeleri ve görsel materyaller eşliğinde gözler önüne serdi.

Esenler Belediyesi, yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç'e atfettiği kültür sanat sezonu kapsamında "Bir Düşüncenin İzinde: Cemil Meriç Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor. 7-14 Ocak Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'na özel olarak hazırlanan serginin açılışı, saat 18.00'da Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış programına Esenler Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Taşçı, Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç ile çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı. Açılışın ardından düzenlenen "Cemil Meriç Konuşmaları" başlıklı söyleşide, Mustafa Armağan, Cemil Meriç'in düşünce dünyası, entelektüel duruşu ve çağdaş düşünceye etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği söyleşide, Meriç'in Türk düşünce hayatındaki yeri ve mirası ele alındı. - İSTANBUL