"Bir Düşüncenin İzinde: Cemil Meriç Sergisi" açıldı

08.01.2026 09:15  Güncelleme: 09:18
Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bir Düşüncenin İzinde: Cemil Meriç Sergisi', yazarın kültürel mirasını arşiv belgeleri ve görsel materyallerle sergileyerek sanatseverleri bir araya getirdi. Açılış, Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç ve birçok davetliyle gerçekleştirildi.

Esenler Belediyesi tarafından kültür sanat sezonu kapsamında düzenlenen "Bir Düşüncenin İzinde: Cemil Meriç Sergisi", Esenler'de sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergi, yazar Cemil Meriç'in kültürel mirasını arşiv belgeleri ve görsel materyaller eşliğinde gözler önüne serdi.

Esenler Belediyesi, yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç'e atfettiği kültür sanat sezonu kapsamında "Bir Düşüncenin İzinde: Cemil Meriç Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor. 7-14 Ocak Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'na özel olarak hazırlanan serginin açılışı, saat 18.00'da Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış programına Esenler Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Taşçı, Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç ile çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı. Açılışın ardından düzenlenen "Cemil Meriç Konuşmaları" başlıklı söyleşide, Mustafa Armağan, Cemil Meriç'in düşünce dünyası, entelektüel duruşu ve çağdaş düşünceye etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği söyleşide, Meriç'in Türk düşünce hayatındaki yeri ve mirası ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cemil Meriç, Ümit Meriç, Edebiyat, Etkinlik, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
