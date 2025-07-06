Cemile Şahin\'in Yün Girişimi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki ev hanımı Cemile Şahin, kurduğu atölyede çöplerden topladığı yünlerden yorgan yaparak satıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki ev hanımı Cemile Şahin, 2012 yılında bir dikiş makinesi alarak yastık ve minder dikerek ev ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Her geçen gün işini geliştiren Şahin, elyaftan yapılan yorgan işine de girdi. Sokakta gezerken çöpe atılan yünleri gören Cemile Şahin, bu yünleri poşete koyup iş yerine götürdü. Yıkadığı yünü geleneksel metotlarla işleyen Şahin, yorgan yaptıktan sonra satıyor.

Çöp konteynerlerini dolaşıp yün arıyor

Kendi imkanıyla iş yerine makineler alan Cemile Şahin'e esnaf olan eşi de destek veriyor. Eline çuval alan Mehmet Şahin, çöpe atılan yünleri toplayarak atölyeye götürüyor. Yünleri yıkayıp dezenfekte eden Cemile Şahin ise, geleneksel metotlarla yünleri yorgana dönüştürüyor.

Suruç'un ilk ve tek girişimci kadını

Yünleri çöpe atan vatandaşlar, çöpe atmak yerine Cemile Şahin'in iş yerine götürüp satmaya başladı. Suruç ilçesinin bu alandaki ilk ve tek girişimci kadını olarak dikkat çeken Cemile Şahin, ekonomik kazanç elde etmenin yanı sıra yünlerin çöpe atılmasını önleyerek, geri dönüşüme de büyük katkı sağlıyor.

Çağın değişmesiyle birlikte çöplerde yün görmeye başladığını söyleyen Cemile Şahin, "Çöplerde yün görünce bundan ne yapabiliriz diye düşündüm. Daha önce annem ve ninem elle yorgan yapardı. Hatta ben de çok iyi yapardım. Çağa uyum sağlamak bir girişimci zorunluluğu oluyor. Sonra bir yorgan makinesi aldım. Elle yıkayıp taradıktan sonra makine ile yünden yorgan yapıyoruz" dedi.

Her şeyin çok değiştiğini söyleyen Şahin, "İnsanlar sağlığına ve kültürüne dikkat etmiyor. Her şey naylon olmuş. Nasıl hoşuna gidiyorsa öyle yapıyorlar. Bir insan yünden yapılan yorganla yattığı zaman çok farklı oluyor, elyafla yapılan yorganla yattığında çok farklı oluyor. Herkese yün yorganı tavsiye ederim. Denesinler, yün ile elyaf arasında ne kadar fark olduğunu görürler" ifadelerini kullandı.

Birçok eski ve geleneksel mesleğin bitmek üzere olduğunu belirten Şahin, "O nedenle yün işine girdik. Teşvik aldığın zaman daha cesaret alıyorsun. Makine aldım ama benim hedefimde dönüşüme katkı sağlayacak daha büyük bir makine almak. Daha büyük ve işimi profesyonelce yapabileceğim sanayi benzeri bir yerde yapmak istiyorum. Biz burada Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlıyız. Bir kurumumuz var. Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile bakanlıkların buna destek vermesi, bu kültürel şeyleri yaşatması bizi mutlu eder. Çünkü biz her zaman yerde otururuz. Birçok şey dedelerimizden bize kalmış, geleneğimizde var. Bu kültürü kaybetmemek için devlet de teşvik verirse iyi olur" dedi.

'Kadınlar çoğalırsa sesleri gür çıkar'

Birçok kadının iş hayatına atılmasını istediğini söyleyen Cemile Şahin, "Bugün ben kadın olarak tekim ama birçok kadın olursa daha özgüven içinde konuşabiliyorsun. Belki ben burada çok kısık sesle konuşuyorum ama daha çok kadın olursa daha özgüvenle çalışabiliriz" ifadelerini kullandı.

En büyük desteği eşinden alıyor

Şark döşeme ve yorgan işi yaptıklarını söyleyen Mehmet Şahin ise, "Eski yünleri alıyoruz. Birkaç günde bir çöp kenarına bir çuval bırakıyorlar. Yeni evlenen çiftlerin çoğu yorgan dikmeyi bilmiyor. Kirlendiği zaman yüzüyle beraber çöpe atıyorlar. Biz de bu yünü alıp yıkadıktan sonra makineden geçirip, tekrar yorgan yapıyoruz" dedi.

Suruç Esnaf ve Sanatkarlar Odamr Başkanı İsmet Demir, Cemile Şahin'in çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirterek, "Kaybolmuş mesleklerle ilgili biz Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak tüm esnafımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bu konuda Cemile Şahin'e de teşekkür ederiz. Eski yünleri çöplerden toplayıp burada değerlendirmesi çok güzel bir şey. Bu konuda biz de kadın arkadaşımıza, kadın esnafımıza destek olmaya çalışıyoruz. İstişare edip bu tür meslekleri yaşatmaya çalışacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA