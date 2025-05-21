Çemişgezek\'te Kur\'an Kursu Öğrencileri Yıl Sonu Programı Düzenledi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yılsonu programı düzenledi.

Çemişgezek İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören minikler, yılsonu kapanış programında sundukları gösterilerinin ardından katılım belgelerini aldı. Düzenlenen programa, Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, Tunceli İl Müftüsü Mustafa Şanver, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrencilere katılım belgeleri, programın sonunda ilçe protokolü tarafından verildi. - TUNCELİ