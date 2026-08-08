Vali Yılmaz'dan Şehit Cengiz Topel için Anma Mesajı

İlk harp pilotu şehidi Yüzbaşı Cengiz Topel'i şehadet yıldönümünde anan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Vatan sevgisinin ne demek olduğunu adıyla ve fedakarlığıyla tarihe kazıyan aziz şehidimizin ruhu şad, makamı cennet olsun" dedi.

Yüzbaşı Cengiz Topel, 1964 yılında Kıbrıs'ın Erenköy bölgesine yapılan hava operasyonunda şehit oldu. İlk harp pilotu şehidi olan Topel'in şehadet yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, bir anma mesajı yayımladı. Vali Yılmaz'ın mesajında, "Kıbrıs Göklerin bağrından vatan toprağına düşen asla unutulmaz ve yüreğimizde ki acısı hiç dinmeyen bir kahraman... Kıbrıs Türk halkının haklı davasının ve Erenköy direnişinin simgesi, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk harp pilotu şehidi Yüzbaşı Cengiz Topel'i şehadetinin yıldönümünde rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Vatan sevgisinin ne demek olduğunu adıyla ve fedakarlığıyla tarihe kazıyan aziz şehidimizin ruhu şad, makamı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.