Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli Kaymakamlığı işbirliğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile ilçeye bağlı Çerkeşli Köyü sınırları içinde bulunan Erkeşli Göledi piknik alanına su sporları merkezi yapılacak. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin , AK Parti ilçe Başkanı Şaban Güdem, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çakıcı ve Çerkeşli Köyü Muhtarı Mustafa Metin ile birlikte piknik alanında incelemelerde bulunduk. Başkan Şahin, 2023 yılında su sporları tesisinin tamamlanacağı söyleyerek, çocuklar ve gençlerin kullanımına sunacaklarını söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Çerkeşli Gölet'ine su sporları tesisi yapılacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.