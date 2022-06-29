Çerkeşli Gölet'ine su sporları tesisi yapılacak - Son Dakika
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Çerkeşli Gölet'ine su sporları tesisi yapılacak

29.06.2022 10:39
Çerkeşli Gölet'ine su sporları tesisi yapılacak

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Çerkeşli Gölet'ine su sporları tesisi yapılacak.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Çerkeşli Gölet'ine su sporları tesisi yapılacak.

Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli Kaymakamlığı işbirliğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile ilçeye bağlı Çerkeşli Köyü sınırları içinde bulunan Erkeşli Göledi piknik alanına su sporları merkezi yapılacak. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti ilçe Başkanı Şaban Güdem, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çakıcı ve Çerkeşli Köyü Muhtarı Mustafa Metin ile birlikte piknik alanında incelemelerde bulunduk. Başkan Şahin, 2023 yılında su sporları tesisinin tamamlanacağı söyleyerek, çocuklar ve gençlerin kullanımına sunacaklarını söyledi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çerkeşli Gölet'ine su sporları tesisi yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çerkeşli Gölet'ine su sporları tesisi yapılacak - Son Dakika
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