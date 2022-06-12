Çerkez Osmanlı komutanının yenilenen mezarı ve kaidesi ziyarete açıldı - Son Dakika
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Çerkez Osmanlı komutanının yenilenen mezarı ve kaidesi ziyarete açıldı

12.06.2022 08:48
Çerkez Osmanlı komutanının yenilenen mezarı ve kaidesi ziyarete açıldı

Çerkez Osmanlı Komutanı Hacı Giranduk Berzeg'in restore edilen mezarı ve kaidesi ziyarete açıldı.

Çerkez Osmanlı Komutanı Hacı Giranduk Berzeg'in restore edilen mezarı ve kaidesi ziyarete açıldı.

Manyas'ın kırsal Tepecik mahallesinde eşi ile birlikte mezarı bulunan 93 harbine katılarak savaşan Çerkez Osmanlı Komutanı Hacı Giranduk Berzeg'in yeniden restore edilen ve bir de özgeçmişini anlatan kaidesi törenle açıldı. Manyas Kaymakamı Koray Çelik, "Mahallede bulunan bir şehidin mezarını babası ile ziyaret ettikten sonra bir mezar gördüğünü ve mezar taşında ki yazılardan bunun Osmanlı Komutanı olduğunu öğrendik. Mezarın yenileme çalışmaları için milletvekilleri ve Çerkez dernekleri ile temasa geçtim. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, Manyas Çerkez ve Orhanlı Çerkez Derneklerinin de katkılarıyla mezar yenilendi ve kaidesi dikildi" dedi.

Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ise, babaannesinin sürekli evlerinde Çerkezce konuştuğunu söylerken, "Çok önemli bir komutan, örnek alınması gereken bir komutan, sürgüne tabi tutuluyor. Osmanlı İmparatorunun bir komutanı olarak savaşıyor. Plevne savaşında savaşıyor ve oğlunu kaybediyor" diye konuştu.

Daha sonra torunu Asım Berzeg tarafından merhum Komutanın vasiyeti üzerine Çerkezya'dan getirilen toprak mezarına serpilirken, Tepecik Mahallesinde alınan toprak ise doğduğu topraklara götürülecek. Program yapılan dua ile son buldu. Törene, kurum amirleri ve mahalle halkı katıldı. - BALIKESİR

Çerkez Osmanlı komutanının yenilenen mezarı ve kaidesi ziyarete açıldı
Çerkez Osmanlı komutanının yenilenen mezarı ve kaidesi ziyarete açıldı
Çerkez Osmanlı komutanının yenilenen mezarı ve kaidesi ziyarete açıldı
Çerkez Osmanlı komutanının yenilenen mezarı ve kaidesi ziyarete açıldı
Çerkez Osmanlı komutanının yenilenen mezarı ve kaidesi ziyarete açıldı
Çerkez Osmanlı komutanının yenilenen mezarı ve kaidesi ziyarete açıldı

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çerkez Osmanlı komutanının yenilenen mezarı ve kaidesi ziyarete açıldı - Son Dakika

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