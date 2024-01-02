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Çerkezköy Belediyesi Yetişkin Kış Spor Kursları 1. Dönem Tamamlandı - Son Dakika
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Çerkezköy Belediyesi Yetişkin Kış Spor Kursları 1. Dönem Tamamlandı

Çerkezköy Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz Yetişkin Kış Spor Kursları'nın 1. dönemi sona erdi. Kursiyerlere katılım sertifikaları, düzenlenen etkinlikte verildi. Kurslar, 10 farklı branşta gerçekleştiriliyor ve 2. dönem 15 Ocak'ta başlayacak.

Çerkezköy Belediyesi Yetişkin Kış Spor Kursları 1. Dönem Tamamlandı
02.01.2024 - 10:49,
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Çerkezköy Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen ücretsiz Yetişkin Kış Spor Kursları'nın 1'inci dönemi tamamlandı. Kursiyerlere katılım sertifikaları, 29 Ekim Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte verildi.

Çerkezköy Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından bu yıl beşincisi organize edilen Yetişkin Kış Spor Kursları, 10 farklı branşta gerçekleştiriliyor. Yetişkin Kış Spor Kursları'nın 1'inci döneminin 9 Ekim Pazartesi günü başladığını ve 29 Ekim Cuma günü sona erdiğini kaydeden Belediye Başkanı Vahap Akay, "Toplamda 12 hafta süren Yetişkin Kış Spor Kurslarımızın 1'inci dönemini 2 bine yakın kursiyerimizin katılımıyla tamamladık" dedi.

KURSİYERLER, GÖSTERİLERİ İLE HAYRAN BIRAKTI

Yetişkin Kış Spor Kursları 1. Dönemi kapsamında kapanış programı düzenlendiğini kaydeden Başkan Akay, "Programda Zumba, Halk Dansları, Latin Dansları ve Modern Danslar kursiyerlerimiz, hazırladıkları gösterileri izleyenler için sergiledi. Kendilerini muhteşem gösterileri için tebrik ediyor, tüm kursiyerlerimize de katılımları için teşekkür ediyorum" dedi.

2'NCİ DÖNEM 15 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Yetişkin Kış Spor Kursları 1. Dönem Kapanış programı sonunda tüm kursiyerlere katılım sertifikaları; kurs eğitmenlerine de çiçek takdim edildi. Başkan Akay, Yetişkin Kış Spor Kursları'nın 2'nci döneminin 15 Ocak Pazartesi günü başlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA
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