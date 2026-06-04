Çerkezköy'de Roman Vatandaşlara Sosyal Hizmet Ziyareti - Son Dakika
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Çerkezköy'de Roman Vatandaşlara Sosyal Hizmet Ziyareti

Çerkezköy\'de Roman Vatandaşlara Sosyal Hizmet Ziyareti
04.06.2026 11:32
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Çerkezköy'de sosyal hizmet ekipleri, Roman mahallelerine ziyaret ederek ihtiyaçları değerlendirdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, koruyucu ve önleyici sosyal hizmet çalışmaları kapsamında Roman vatandaşların yaşadığı mahallelere ziyaretler gerçekleştirildi.

Çerkezköy Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelinerek hane ziyaretlerinde bulunuldu. Ziyaretlerde vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren ekipler, bölge sakinlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Sosyal hizmet alanında yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren yetkililer, ailelerin ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde özellikle koruyucu ve önleyici hizmetlerin önemi vurgulanırken, sosyal destek mekanizmaları ve kamu hizmetlerine erişim konularında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, Roman vatandaşların yaşadığı mahallelerde gerçekleştirilen ziyaretlerin sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Koruyucu ve önleyici sosyal hizmet faaliyetlerinin il genelinde kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çerkezköy'de Roman Vatandaşlara Sosyal Hizmet Ziyareti - Son Dakika

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