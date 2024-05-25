Çerkezköy'de Suriyeli Kadın Otelde Doğum Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çerkezköy'de Suriyeli Kadın Otelde Doğum Yaptı

Çerkezköy\'de Suriyeli Kadın Otelde Doğum Yaptı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir otelde kalan Suriyeli kadın, otel çıkışında sancısı tutunca kapının önünde doğum yaptı. Otel işletmecisi, doğum yapan kadına ücretsiz konaklama ve çeyrek altın hediye etti.

25.05.2024 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir otelde kalan Suriyeli kadın otel çıkışında sancısı tutunca, kapının önünde doğum yaptı. Otel işletmecisi Furkan Dağlı, doğum yapan Rana J.'ye 1 haftalık ücretsiz konaklama ve çeyrek altın hediye etti.

Çerkezköy'ün Güveniş Caddesi üzerindeki bir otelde eşi Süleyman A. ile birlikte geçici konaklama statüsünden kalan Suriye uyruklu Rana J. (23) isimli kadın otel çıkışında sancısı tutunca bağırarak kendini yere bıraktı. Kadının çığlıklarına vatandaşlar koşarken, otel çalışanları da 112 sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın polis memurunun ilk müdahalesinin ardından 112 sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 112 ekipleri tarafından otelin önünde doğum gerçekleşti. Sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren kadın daha sonra ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Suriyeli ailenin dünyaya gelen kız çocuğuna ise ismini ailenin de isteğiyle otel çalışanlarından Ömer Faruk Turan verdi. Turan'ın da önerisiyle bebeğe 'Reyhan' ismi verildi.

Ziyaret ederek hediye takdiminde bulundu

Otel işletmecisi Furkan Dağlı, sonrasında aileyi Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Dağlı, dünyaya gözlerini yeni açan Reyhan'ın babası Süleyman'a altın ve çiçek takdiminde bulundu. Dağlı, ayrıca ailenin 1 hafta boyunca otelde ücretsiz konaklayacağını belirtti. Suriyeli baba Süleyman A., Dağlı'ya teşekkür ederek, "Allah sizden razı olsun. Biz otelden çıktığımızda çok zor bir süreç oldu. Burada bizim kardeşlerimiz var. Sabahtan saat 7'ye kadar odamızdaydık. Eşim hamileydi. Kahvaltımızı ettikten sonra odamıza geçtik. Eşimin doğum sancıları tuttu. Dışarı çıktığımız anda birden yere yığıldı. Otel çalışanları bize çok yardımcı oldu. Battaniye aldılar, eşime yardımcı oldular, ambulansı aradılar. Sağ salim buradaki sağlık çalışanlarımızın yardımıyla çocuğum dünyaya geldi. Çocuğumuza da burada bize çok yardımcı olan personelin isim vermesini istedik. Reyhan ismini önerdi biz de çok sevindik. Benim çocuğumu onlar kurtardı ben de çocuğuma onların isim vermesini istedim" diye konuştu.

Uzun ve sağlıklı ömür diledi

Otel işletmecisi Furkan Dağlı da Reyhan'a uzun ömürler dilemesinin ardından her türlü ihtiyaçlarında da kendisine ulaşabileceklerini kaydetti. Dağlı, "Bu sabah güzel bir haber aldık. Kardeşimizin eşi tam otelden çıkış yaparken dünyalar tatlısı güzel bir bebekleri dünyaya geldi. Arkadaşımız Ömer ve diğer çalışanlarımız yardımcı oldular. Biz de gittik, hediyemizi takdim ettik. Uzun ve sağlıklı bir ömür diledik. Allah gülen yüzünü hiç soldurmasın minik bebeğimizin. Hastanenin önünde bebeğimizin babası Süleyman'ı gördük, hediyemizi mahremiyet açısından babasına takdim ettik" dedi.

Zor ve duygusal bir andı

Otel çalışanı Ömer Faruk Turan ise, "Biz arkadaşlarımızla çalışıyorduk. Müşterilerimiz geldi. Acil bir durum vardı, doğum yapacağını anladık. İlk müdahaleyi yaptık. Ambulansı falan aramıştık zaten ama biz dışarı çıkana kadar daha da fenalaştı. Kadın olduğu için biz uzak kaldık yanından. Battaniyemizi falan verdik eşine. Bizim için zor ve duygusal bir andı. Allah uzun ve sağlıklı bir ömür versin bebeğimize" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, Suriye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çerkezköy'de Suriyeli Kadın Otelde Doğum Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Galatasaray yeni başkanını seçiyor İşte açılan sandık sonuçları... Galatasaray yeni başkanını seçiyor! İşte açılan sandık sonuçları...
15:44 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförünün ifadesi: Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır şoförünün ifadesi: Keşke ben ölseydim onlar ölmeseydi
15:39 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız
11:56 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti Elazığ’da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi
10:58 BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
17:55 Galatasaray taraftarının yaptığına bakın Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır
17:30 Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu! Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı
17:15 Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
17:00 Taraftarın sevgilisiydi Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor Taraftarın sevgilisiydi! Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor
16:29 Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılıyor Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor
16:13 Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam, demir korkuluklara saplandı Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam, demir korkuluklara saplandı
15:41 Ajda Pekkan’dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman Ajda Pekkan'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman
15:29 Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu
15:01 Cannes Film Festivali’ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi
14:42 Süheyl Batum’dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız Süheyl Batum'dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 18:14:33. #1.11#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de Suriyeli Kadın Otelde Doğum Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement