Çerkezköy\'de Suriyeli Kadın Otelde Doğum Yaptı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir otelde kalan Suriyeli kadın otel çıkışında sancısı tutunca, kapının önünde doğum yaptı. Otel işletmecisi Furkan Dağlı, doğum yapan Rana J.'ye 1 haftalık ücretsiz konaklama ve çeyrek altın hediye etti.

Çerkezköy'ün Güveniş Caddesi üzerindeki bir otelde eşi Süleyman A. ile birlikte geçici konaklama statüsünden kalan Suriye uyruklu Rana J. (23) isimli kadın otel çıkışında sancısı tutunca bağırarak kendini yere bıraktı. Kadının çığlıklarına vatandaşlar koşarken, otel çalışanları da 112 sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın polis memurunun ilk müdahalesinin ardından 112 sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 112 ekipleri tarafından otelin önünde doğum gerçekleşti. Sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren kadın daha sonra ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Suriyeli ailenin dünyaya gelen kız çocuğuna ise ismini ailenin de isteğiyle otel çalışanlarından Ömer Faruk Turan verdi. Turan'ın da önerisiyle bebeğe 'Reyhan' ismi verildi.

Ziyaret ederek hediye takdiminde bulundu

Otel işletmecisi Furkan Dağlı, sonrasında aileyi Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Dağlı, dünyaya gözlerini yeni açan Reyhan'ın babası Süleyman'a altın ve çiçek takdiminde bulundu. Dağlı, ayrıca ailenin 1 hafta boyunca otelde ücretsiz konaklayacağını belirtti. Suriyeli baba Süleyman A., Dağlı'ya teşekkür ederek, "Allah sizden razı olsun. Biz otelden çıktığımızda çok zor bir süreç oldu. Burada bizim kardeşlerimiz var. Sabahtan saat 7'ye kadar odamızdaydık. Eşim hamileydi. Kahvaltımızı ettikten sonra odamıza geçtik. Eşimin doğum sancıları tuttu. Dışarı çıktığımız anda birden yere yığıldı. Otel çalışanları bize çok yardımcı oldu. Battaniye aldılar, eşime yardımcı oldular, ambulansı aradılar. Sağ salim buradaki sağlık çalışanlarımızın yardımıyla çocuğum dünyaya geldi. Çocuğumuza da burada bize çok yardımcı olan personelin isim vermesini istedik. Reyhan ismini önerdi biz de çok sevindik. Benim çocuğumu onlar kurtardı ben de çocuğuma onların isim vermesini istedim" diye konuştu.

Uzun ve sağlıklı ömür diledi

Otel işletmecisi Furkan Dağlı da Reyhan'a uzun ömürler dilemesinin ardından her türlü ihtiyaçlarında da kendisine ulaşabileceklerini kaydetti. Dağlı, "Bu sabah güzel bir haber aldık. Kardeşimizin eşi tam otelden çıkış yaparken dünyalar tatlısı güzel bir bebekleri dünyaya geldi. Arkadaşımız Ömer ve diğer çalışanlarımız yardımcı oldular. Biz de gittik, hediyemizi takdim ettik. Uzun ve sağlıklı bir ömür diledik. Allah gülen yüzünü hiç soldurmasın minik bebeğimizin. Hastanenin önünde bebeğimizin babası Süleyman'ı gördük, hediyemizi mahremiyet açısından babasına takdim ettik" dedi.

Zor ve duygusal bir andı

Otel çalışanı Ömer Faruk Turan ise, "Biz arkadaşlarımızla çalışıyorduk. Müşterilerimiz geldi. Acil bir durum vardı, doğum yapacağını anladık. İlk müdahaleyi yaptık. Ambulansı falan aramıştık zaten ama biz dışarı çıkana kadar daha da fenalaştı. Kadın olduğu için biz uzak kaldık yanından. Battaniyemizi falan verdik eşine. Bizim için zor ve duygusal bir andı. Allah uzun ve sağlıklı bir ömür versin bebeğimize" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ