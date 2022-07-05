Cerotoni gelatolarının üstün lezzeti tescillendi - Son Dakika
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Cerotoni gelatolarının üstün lezzeti tescillendi

05.07.2022 09:31
Cerotoni gelatolarının üstün lezzeti tescillendi

Uğur Entegre Gıda bünyesinde faaliyet yürüten Cerotoni markası, 2021 yılında başladığı faaliyetlerine her gün yeni başarılar ekleyerek devam ediyor.

Uğur Entegre Gıda bünyesinde faaliyet yürüten Cerotoni markası, 2021 yılında başladığı faaliyetlerine her gün yeni başarılar ekleyerek devam ediyor. İtalyanların Dünyaca ünlü lezzeti Gelato dondurmalarını, Ege'nin geleneksel tatları ile buluşturan Cerotoni, el yapımı dondurma ve taze meyvelerden oluşan lezzet şöleni ile özellikle çocukların yeni gözdesi oldu.

Nazilli'nin bereketli topraklarında yetişen lezzetli meyveler ile hazırlanan dinamik menüsü, Ufresh coğrafi işaretli ürünlerinden oluşan en kaliteli malzemelerden hazırlanan aromalı dondurmaları ile klasik dondurma deneyimine yeni bir soluk kazandıran Cerotoni, usta damakların gusto zevklerinin takdirine layık görülerek Üstün lezzet Ödülünü kazandı.

Böylesine bir başarı elde etmekten mutluluk duyduklarını belirten kurumun Gıda Mühendisi Selin Tok, "Cerotoni markasının İtalyanları dahi kıskandıran lezzet olarak piyasaya sunduğu Gelatoları, geçtiğimiz ay jüri karşısında gelato dondurmaları ile Uluslararası Akreditasyon Derneği uzman tadımcıları tarafından tam not almayı başardı. Jürinin takdir ve beğenisini kazanan gelato dondurmalar, Uluslararası geçerliliğe sahip Üstün Lezzet ödülünü kazanarak lezzetini tescillemeyi başardı. Dünyaca ünlü gelato lezzetini Ege'ye özgü meyvelerle harmanlayan, kendisine has zengin menü içeriği ile dikkat çekmeyi başaran Cerotoni, Kuşadası, Nazilli ve Buca şubelerinde özellikle yaz aylarında serinlemek isteyenlere, Üstün Lezzetli ürünlerini takdim ediyor" diyerek böylesine bir başarıda emeği olan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Nazilli, Ege, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cerotoni gelatolarının üstün lezzeti tescillendi - Son Dakika

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