Cerrahın çocuğu ameliyata girdi, hastanın kafatasına delik açtı - Son Dakika
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Yerel

Cerrahın çocuğu ameliyata girdi, hastanın kafatasına delik açtı

Cerrahın çocuğu ameliyata girdi, hastanın kafatasına delik açtı

Avusturya'da bir beyin cerrahının ameliyat sırasında genç kızına hastanın kafatasında delik açmasına izin verdiği iddiaları üzerine görevden alındığı bildirildi. Olayın ardından hastanın avukatı dava açmaya ve tazminat almaya çalışıyor.

02.09.2024 11:12
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Avusturya'da bir beyin cerrahının ameliyat sırasında verdiği akılalmaz karar duyanları şoke etti. Ocak ayında yaşanan olayda, Avusturya'da ormanlık bir alanda kafasından yaralanan bir kişi helikopter ambulansla ülkenin güneydoğusundaki Graz Üniversitesi Hastanesine getirildi. İddiaya göre, adı açıklanmayan beyin cerrahı olayın ardından ameliyata alınan 33 yaşındaki bir hastanın ameliyatına 13 yaşındaki kızını da aldı ve genç kızına hastanın kafatasında bir delik açmasına izin verdi. Ameliyatın iyi geçtiği ancak hastanın tedavisinin devam ettiği kaydedilirken Graz Savcılığının olaydan isimsiz bir ihbarla Nisan ayında haberdar olduğu aktarıldı.

AMELİYAT EKİBİNE TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Avusturya basını, adı açıklanmayan hastanın yaşananları medyadan öğrendiğini ve hastanın Temmuz ayına kadar polis tarafından bilgilendirilmediğini yazdı. Hastanın Avukatı Peter Freiberger konuya ilişkin açıklamasında, "Orada yatıyorsunuz. İsteksiz, bilinçsiz ve kobay oluyorsunuz. Muhtemelen bunu ifade etmenin başka bir yolu yok. Bu mümkün değil. Bunu yapamazsınız. Hiçbir iletişim, açıklama ya da özür yoktu, hiçbir şey yoktu. Bu tek kelimeyle onursuzluktur" dedi. Freiberger'in ameliyat ekibine dava açmaya ve mağdur için tazminat almaya çalıştığı öğrenildi. Mayıs ayında ise beyin cerrahı ve ameliyatta bulunan uzman bir doktor daha görevden alındı. Ameliyata bulunan diğer 5 kişi hakkında ise soruşturma açıldı.

Kaynak: İHA

Avusturya, Ameliyat, Suç, Hukuk, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cerrahın çocuğu ameliyata girdi, hastanın kafatasına delik açtı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Sedat Mert: haber kıtlığımı var eski haberleri tekrar veriyorsunuz 4 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Avusturya Sağlık Bakanlığı'da Cerrahın Çocuğunun başka bi yerinde bir delik açsın 1 1 Yanıtla

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