Çeşme Belediye Başkanı Denizli, Çeşme Projesi'ne siyasi ayrım yapmadan destek verecek - Son Dakika
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Çeşme Belediye Başkanı Denizli, Çeşme Projesi'ne siyasi ayrım yapmadan destek verecek

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Çeşme Belediye Başkanı Denizli, Çeşme Projesi\'ne siyasi ayrım yapmadan destek verecek
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Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, hükümetin Çeşme Projesi'ne siyasi ayrım yapmadan destek vereceğini belirtti. Denizli, iktidar ortaklarına Ankara'da kredilerde öncülük çağrısı yaparak 15,7 milyar TL'nin neden Çeşme'ye yatırım olarak dönmediğini sormaya çağırdı.

(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, hükümet tarafından yürütülen Çeşme Projesi konusunda açıklama yaptı. Denizli, "Nereden gelirse gelsin Çeşme'ye bir lira faydası olacak, esnafına, otelcisine, buradaki pazarcısına, kadınına, çocuğuna, gencine, yaşlısına faydası olacak her bir hizmete önce ben sahip çıkarım zaten. Kimseye ihtiyacım olmaz. AK Parti'den de gelse sahip çıkarım, MHP'den de gelse sahip çıkarım, CHP'den de gelse sahip çıkarım" dedi.

Çeşme Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısının ilk birleşimi, Belediye Başkanı Lal Denizli yönetiminde gerçekleştirildi.

Çeşme Projesi konusunda açıklama yapan Denizli, iktidarın projesi olması nedeniyle eleştirilme ihtimaline rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmayı ilçedeki yatırımcılara ve otelcilere anlattığını belirtti.

Denizli, "Belki birçok muhalif siyasetçinin karşı çıkacağı, birçok insanın 'Aman niye sen iktidarın projesini destekliyorsun?' diyeceği bir şeyi ben kalkıp bugün bütün otelcilerle, buradaki yatırımcılarla bir araya gelip Bakanlığın yaptığı çalışmayı anlatıyorum" diye konuştu.

Çeşme'ye ve ilçe halkına fayda sağlayacak her hizmete siyasi parti ayrımı yapmadan destek vereceğini belirten Denizli, şöyle devam etti:

"Neden hakkaniyetliyim? Çünkü nereden gelirse gelsin Çeşme'ye bir lira faydası olacak, esnafına, otelcisine, buradaki pazarcısına, kadınına, çocuğuna, gencine, yaşlısına faydası olacak her bir hizmete önce ben sahip çıkarım zaten. Kimseye ihtiyacım olmaz. AK Parti'den de gelse sahip çıkarım, MHP'den de gelse sahip çıkarım, CHP'den de gelse sahip çıkarım. YENİ Parti'den geleni zaten ben üstlendiğim için zaten sahip çıktığımı gösterir."

"GELİN KREDİLER KONUSUNDA ÖNCÜLÜK EDİN"

Denizli, Çeşme'ye yapılan yatırımlar üzerinden kendisine yönelik eleştirilere de tepki göstererek, "Dolayısıyla bana kimse Çeşmelilik ya da Çeşme'ye yapılan yatırımlar üzerinden dem vurmasın" dedi.

İktidar ortaklarına da çağrıda bulunan Denizli, merkezi yönetim nezdinde Çeşme için daha fazla kaynak ve yatırım talep edilmesini istedi.

Denizli, "Eğer Çeşme halkına bir faydanız olmasını istiyorsanız, iktidar ortakları olarak ben çok isterim. Bu talebi açıkça söylüyorum. Gelin Ankara'da krediler konusunda sizler öncülük edin. Ben sizinle geleyim" ifadelerini kullandı.

Çeşme'ye yapılacak yatırımlar konusunda merkezi idareye de çağrı yapan Denizli, belediyeden alınan kaynakların ilçeye yatırım olarak dönmesi gerektiğini savundu.

Denizli, "Gelin Çeşme'ye yapılacak yatırımları gidin merkezi idarelere sorun. Deyin ki, '15,7 milyar TL neden yatırımı olarak Çeşme'ye geri dönmüyor'. Ben de sizinle birlikte yürüyeyim. Olur mu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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