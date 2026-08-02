Çeşme’de kadın kooperatifinde yangın tehlikesi - Son Dakika
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Çeşme’de kadın kooperatifinde yangın tehlikesi

Çeşme’de kadın kooperatifinde yangın tehlikesi
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Çeşme’de yaklaşık iki ay önce faaliyete geçen Rüzgarın Kadınları Kooperatifi (RÜKA), dün sabaha karşı yangın tehlikesi atlattı.

Çeşme'de yaklaşık iki ay önce faaliyete geçen Rüzgarın Kadınları Kooperatifi (RÜKA), dün sabaha karşı yangın tehlikesi atlattı. Elektrik aksamından kaynaklandığı belirtilen olayda, kooperatifin içindeki eşyalar is ve dumandan etkilendi.

Üretici kadınların bir araya gelerek kurduğu Rüzgarın Kadınları Kooperatifi'nde sabaha karşı meydana gelen olayda, ev tipi buzdolabının fişinin eridiği, ardından buzdolabının motoru ve iç kısmında yanma başladığı belirtildi. Kooperatifin içini kısa sürede yoğun duman kaplarken, içeride bulunan eşyalar da is ve dumandan etkilendi. Komşu iş yeri sahibinin duman çıktığını fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak, içeride gerçekleşen yanmanın alevli bir yangına dönüşmesini önledi. Olaydan haberdar olan RÜKA ortakları da kooperatife gelerek çalışmalara katıldı. Kooperatif üyesi kadınlar, içeride bulunan ve is ile dumandan etkilenen eşyaları dışarı çıkardı. Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan da kooperatifi ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin geçmiş olsun dileklerini RÜKA ortaklarına iletti. ÇEŞKA Kadın Kooperatifi Başkanı Berna Güler de RÜKA'yı ziyaret ederek kooperatif ortaklarına dayanışma ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

RÜKA'dan destek çağrısı

Yaklaşık iki ay önce faaliyete geçen kooperatifin kuruluş aşamasındaki borçlarını henüz kapatamadığı belirtilirken, turizm sezonunun en yoğun döneminde yaşanan olay RÜKA ortaklarını zor durumda bıraktı. Kooperatif ortakları, önümüzdeki hafta iş yerinde yeniden badana ve boya çalışması yapılacağını, elektrik tesisatının da yenileneceğini belirterek kooperatifin yeniden faaliyetlerine dönebilmesi için destek çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Ekonomi, Çeşme, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çeşme’de kadın kooperatifinde yangın tehlikesi - Son Dakika

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