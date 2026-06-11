Çeşme'de Yeni Muhtarlar Göreve Başladı - Son Dakika
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Çeşme'de Yeni Muhtarlar Göreve Başladı

Çeşme\'de Yeni Muhtarlar Göreve Başladı
11.06.2026 12:22
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İsmet İnönü ve Altınyunus mahallelerinde yeni muhtarlar, mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

Çeşme'de 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen muhtarlık ara seçimlerinde İsmet İnönü Mahallesi Muhtarlığı'na seçilen Ahmet Güler ile Altınyunus Mahallesi Muhtarlığı'na seçilen Beyhan Aksoy, mazbatalarını alarak resmen görevlerine başladı.

Yeni muhtarlara mazbataları, Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi Kurucu Başkanı ve Çeşme Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Emre Erdemir tarafından takdim edildi. Yeni muhtarları ilk tebrik eden isim ise Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı ve Çeşme Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Rasim Özgül oldu.

Güler: "İnsanların dertleriyle uğraşacak muhtar lazım"

İsmet İnönü Mahallesi'nde önceki muhtarın görevden alınmasının ardından kaymakamlık tarafından vekaleten görevlendirilen Ahmet Güler, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü muhtarlık görevini seçim zaferiyle taçlandırdı. Mahalle sakinlerinin oylarıyla muhtar seçilen Güler, görev süresi boyunca yalnızca resmi işlemleri yürütmekle kalmadı, sosyal dayanışma çalışmalarına da öncülük etti.

Mahalle sakinlerinin kullanmadığı giysi ve ev eşyalarını toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Güler, mahallede örnek gösterilen bir dayanışma ağı kurulmasına katkı sağladı. Sosyal yardımlaşma çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdüreceğini belirten Güler, ekonomik şartların vatandaşları zorladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın sıkıntısı çok fazla. Ekonomik şartlar ağırlaştı. İnsanların dertleriyle uğraşacak muhtar lazım. Biz de bunu kendimize görev edindik. Mahallemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Aksoy: "Mahallemize kadın eli değmesinin vakti gelmişti"

Altınyunus Mahallesi'nin yeni muhtarı Beyhan Aksoy ise mahallede uzun yıllardır yaşayan bir isim olarak komşularının desteğiyle göreve geldiğini söyledi. Evli ve iki çocuk annesi olan Aksoy, 25 yıldır Altınyunus Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirterek, mahalle sakinlerinin beklenti ve ihtiyaçlarını yakından bildiğini vurguladı.

Seçim sürecinde mahallede daha güçlü bir dayanışma ve iletişim ortamı oluşturmayı hedeflediğini ifade eden Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altınyunus Mahallesi'nde komşularımla birlikte yaşıyor, aynı sokaklarda selamlaşıyoruz. İçlerinden biri olarak daha huzurlu, daha düzenli ve daha güçlü bir mahalle için muhtar adayı oldum. 'Sizce de mahallemize kadın eli değmesinin vakti gelmedi mi?' diyerek yola çıktım. Mahallelilerimin desteğiyle seçildim. Derdimiz ortak, çözümümüz birlikte olacak. Her zaman ulaşılabilecek, vatandaşların sorunlarını dinleyen ve çözüm arayan bir muhtar olacağım."

Mahallelerin yeni dönem hedefleri

Mazbatalarını alarak göreve başlayan Ahmet Güler ve Beyhan Aksoy, önümüzdeki dönemde mahalle sakinleriyle iş birliği içinde çalışacaklarını belirterek, mahallelerin ihtiyaçlarının çözümü ve yaşam kalitesinin artırılması için çaba göstereceklerini ifade etti. Yeni muhtarların göreve başlamasıyla birlikte her iki mahallede de hizmet ve dayanışma odaklı yeni bir dönemin başlaması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çeşme'de Yeni Muhtarlar Göreve Başladı - Son Dakika

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