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Çeşme Kaymakamı Çakıcı: "2022 sezonu ile ilgili iyimserim" - Son Dakika

Çeşme Kaymakamı Çakıcı: "2022 sezonu ile ilgili iyimserim"

11.01.2022 11:11
Çeşme Kaymakamı Çakıcı: "2022 sezonu ile ilgili iyimserim"

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, yerel gazetecileri yemekte ağırlayarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, yerel gazetecileri yemekte ağırlayarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Kaymakam Çakıcı, "2022 yılının aşılamanın da yükselmesiyle sıkıntılı geçmeyeceğini umuyorum. Erken rezervasyonlar da bunu gösteriyor. Çeşme, şimdiden yaz aylarına hazırlanıyor. Ben sezonla ilgili iyimserim" dedi.

Çeşme'de çalışan yerel gazetecileri Çiftlik Mahallesi'ndeki bir restoranda ağırlayan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, gazetecilerle sohbet etti, sorularını yanıtladı. Yemeğe, 1996-2000 yılları arasında Çeşme'de kaymakamlık yapan, emekli olduktan sonra Çeşme'ye yerleşen Ahmet Macunluoğlu da katıldı.

"2022 sezonu ile ilgili iyimserim"

Kaymakam Çakıcı, bir soru üzerine Çeşme'deki turizmcilerin 2022 yılı beklentilerinin yüksek olduğunu, kendisinin de iyimser olduğunu vurgulayarak, "Pandemi dönemi Çeşme'de, güney sahillerinde olduğu kadar can yakıcı yaşanmadı. Özellikle yerli misafirlerimiz, Avrupa'da yaşayan Türkler, Çeşme'ye yoğun ilgi gösterdiler. Bu ilgi sayesinde Çeşme, zor günleri tahribat yaşamadan atlatabildi; ama tabi hem konaklama anlamında, hem de diğer sektörlerde, 2019 yılının verileri tutturulamadı. 2022 yılının, aşılamanın da yükselmesiyle sıkıntılı geçmeyeceğini umuyorum. Erken rezervasyonlar da bunu gösteriyor. Çeşme, şimdiden yaz aylarına hazırlanıyor. Ben sezonla ilgili iyimserim. Dövizde istikrar da bir süredir sağlandı gibi gözüküyor. Dövizdeki hareketlilik, otelcileri de rahatsız ediyordu. Şimdi biraz daha önlerini görebiliyorlar" diye konuştu.

"Covid-19 ile ilgili hastanede bir yoğunluk söz konusu değil"

Covid-19 vakalarında Çeşme'de artış yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Kaymakam Çakıcı, "Tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi Çeşme'de de bir miktar artış var. Geçen sene ve önceki sene bu aylarda, dönem dönem sıfır rakamını bulmuştuk. Tabi vaka sayıları bakanlık tarafından açıklandığı için tek tek günlük vakaları paylaşmak istemiyorum; ama yaz aylarındaki sayılarda seyrediyor diyebilirim. Buna karşılık hastanedeki yoğunluk, dün sorduğumda 2 kişi orta ağırlıkta hastaydı ve yoğun bakımdaydı. Onun dışında hastanede bir yoğunluk söz konusu değil. Bu da aşıların işe yaradığını gösteriyor. İnsanlar Covid-19'a yakalansalar bile hastalığı daha sorunsuz atlatabiliyorlar. Son zamanlarda izolasyondakilerin denetimine ağırlık verdik. Bu konuda filyasyon ekiplerimizi ikaz ettik. Biz bu dönemde vakaların sıfır olmasını beklerdik; ama yaz aylarındaki gibi seyrediyor" diye açıkladı.

"Çeşme'de aşılama yüzde 80'in üzerinde"

Çeşme'de aşılamanın yüksek olduğunu belirten Kaymakam Çakıcı, "Çeşme'de aşılama yüzde 80'in üzerinde. Aşı olmamak, gerçekten akılla izah edilecek bir şey değil; ama çok büyük bir kısım aşılarını oldular. Dördüncü aşılarını yaptıranlar var. Belki yeni varyantlar gözlemleniyor; ama aşı işe yarıyor. Hatırlarsınız 2020 yılının başlarında, daha az sayıdaki vakalarda, çok daha fazla sayılarda can kayıplarıyla karşılaşıyorduk. Yoğun bakımlarda sorunlar yaşanıyordu. Şu anda öyle bir tablo yok. Demek ki aşı işe yarıyor. Ben, bu konuda iyimser olmaya çalışıyorum. Son varyant, diğer varyantlar kadar ağır seyretmiyor. İnsanlar biraz daha intibak edebildiler. Pandeminin çok uzun süreceğini tahmin etmiyorum. Sanki bu senenin sonuna doğru ya da gelecek senenin başlarında küreselden lokale dönecek gibi hissediyorum. Tabi uzman değilim, yanlış anlaşılmak istemem" şeklinde konuştu. - İZMİR

Çeşme Kaymakamı Çakıcı: 2022 sezonu ile ilgili iyimserim
Çeşme Kaymakamı Çakıcı: 2022 sezonu ile ilgili iyimserim

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Ünal Çakıcı, Çeşme, Ocak, Aşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çeşme Kaymakamı Çakıcı: '2022 sezonu ile ilgili iyimserim' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeşme Kaymakamı Çakıcı: "2022 sezonu ile ilgili iyimserim" - Son Dakika
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