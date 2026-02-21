Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası\'nda yeni Başkan Ali Koparal

Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Beyaz listeyle seçime giren Ali Koparal ile kırmızı liste adayı Erkan Çilek'in yarıştığı genel kurulda, 175 oy alan Ali Koparal yeni oda başkanı seçildi.

21 Şubat Cumartesi günü Çakabey Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurula; Çeşme Belediyesi adına Belediye Meclis Üyesi Veysel Ayhan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata ve Başkan Danışmanı Mustafa Ak'ın yanı sıra Karaburun, Balçova ve Çiğli oda başkanları, Çeşme Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Divan Başkanlığına Mustafa Ak seçilirken; divan heyetinde Latif Ok, M. Cemal Küllüce, Ertan Tekeli ve Mali Müşavir Engin Malay yer aldı.

Uzun yıllar oda başkanlığı görevini yürüten Hakkı Kocakara, sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığını belirterek üyelerle vedalaştı. Kocakara konuşmasında, görev süresi boyunca istemeden kırdığı kişilerden helallik isteyerek iki adaya da başarı dileklerinde bulundu.

"Önemli olan sandıktan sonra el ele çıkabilmek"

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata ise konuşmasında İzmir'in 128 oda ve 235 bin esnafla Türkiye'nin İstanbul'dan sonraki en büyük esnaf teşkilatına sahip ili olduğunu vurguladı. Ata, seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde tamamlanmasının önemine dikkat çekerek, "Önemli olan sandıklar açıldığında el ele, kol kola çıkabilmek" dedi.

Kırmızı liste adayı Erkan Çilek, 40 yıllık esnaflık geçmişine vurgu yaparak, meslektaşlarının sorunlarını kendi sorunu bileceğini ifade etti ve destek istedi. Beyaz liste adayı Ali Koparal ise, "Sen ben yok, biz varız" anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek, şeffaf ve güçlü bir yönetim hedeflediklerini söyledi.

268 üye oy kullandı

Toplam 318 oda üyesinin bulunduğu seçimde 268 üye oy kullandı, 2 oy boş çıktı. Ali Koparal (Beyaz Liste) 175 oy, Erkan Çilek (Kırmızı Liste) 91 oy aldı. Ali Koparal, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın yeni başkanı oldu.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Barış Kaya, Melih Tınaz, Ali Eskici, Tarık Erkan, Çağlayan Baysal, Erkan Barbun oldu.

Seçimin ardından kısa bir değerlendirme yapan Ali Koparal, "Kaybedeni yok, hepimiz kazandık. Herkese hayırlı olsun. Arkadaşları da tebrik ederim" ifadelerini kullandı. - İZMİR