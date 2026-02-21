Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda yeni Başkan Ali Koparal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda yeni Başkan Ali Koparal

Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası\'nda yeni Başkan Ali Koparal
21.02.2026 19:42  Güncelleme: 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurul toplantısında 175 oy alarak yeni başkan seçilen Ali Koparal, üyelerle vedalaşan Hakkı Kocakara'nın görevini devraldı. Toplantıya katılan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, seçimlerin demokratik olgunluk içinde geçmesini vurgulayarak, birlik mesajı verdi.

Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Beyaz listeyle seçime giren Ali Koparal ile kırmızı liste adayı Erkan Çilek'in yarıştığı genel kurulda, 175 oy alan Ali Koparal yeni oda başkanı seçildi.

21 Şubat Cumartesi günü Çakabey Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurula; Çeşme Belediyesi adına Belediye Meclis Üyesi Veysel Ayhan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata ve Başkan Danışmanı Mustafa Ak'ın yanı sıra Karaburun, Balçova ve Çiğli oda başkanları, Çeşme Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Divan Başkanlığına Mustafa Ak seçilirken; divan heyetinde Latif Ok, M. Cemal Küllüce, Ertan Tekeli ve Mali Müşavir Engin Malay yer aldı.

Uzun yıllar oda başkanlığı görevini yürüten Hakkı Kocakara, sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığını belirterek üyelerle vedalaştı. Kocakara konuşmasında, görev süresi boyunca istemeden kırdığı kişilerden helallik isteyerek iki adaya da başarı dileklerinde bulundu.

"Önemli olan sandıktan sonra el ele çıkabilmek"

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata ise konuşmasında İzmir'in 128 oda ve 235 bin esnafla Türkiye'nin İstanbul'dan sonraki en büyük esnaf teşkilatına sahip ili olduğunu vurguladı. Ata, seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde tamamlanmasının önemine dikkat çekerek, "Önemli olan sandıklar açıldığında el ele, kol kola çıkabilmek" dedi.

Kırmızı liste adayı Erkan Çilek, 40 yıllık esnaflık geçmişine vurgu yaparak, meslektaşlarının sorunlarını kendi sorunu bileceğini ifade etti ve destek istedi. Beyaz liste adayı Ali Koparal ise, "Sen ben yok, biz varız" anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek, şeffaf ve güçlü bir yönetim hedeflediklerini söyledi.

268 üye oy kullandı

Toplam 318 oda üyesinin bulunduğu seçimde 268 üye oy kullandı, 2 oy boş çıktı. Ali Koparal (Beyaz Liste) 175 oy, Erkan Çilek (Kırmızı Liste) 91 oy aldı. Ali Koparal, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın yeni başkanı oldu.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Barış Kaya, Melih Tınaz, Ali Eskici, Tarık Erkan, Çağlayan Baysal, Erkan Barbun oldu.

Seçimin ardından kısa bir değerlendirme yapan Ali Koparal, "Kaybedeni yok, hepimiz kazandık. Herkese hayırlı olsun. Arkadaşları da tebrik ederim" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Çeşme, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda yeni Başkan Ali Koparal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
ABD’den tartışma yaratacak adım NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu
Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi
Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti! Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu

20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
19:17
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:03
Hull City’nin çöküşü sürüyor
Hull City'nin çöküşü sürüyor
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:59
Bakırhan’ın, “Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin“ sözlerine Destici’den sert tepki
Bakırhan'ın, "Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin" sözlerine Destici'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 20:35:30. #7.11#
SON DAKİKA: Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda yeni Başkan Ali Koparal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.